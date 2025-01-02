Koyunları Telef Olan Hürü Melek'e Başkan'dan Destek

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Telef olan koyunları için gözyaşı döken Melek'in yüzünü başkan güldürdü

OSMANİYE - Osmaniye'de geçtiğimiz günlerde beslediği koyunlar vahşi hayvanlar tarafından öldürüldüğü için gözyaşlarını tutamayan 12 yaşındaki Hürü Melek İren'in yüzünü Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba güldürdü.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü, Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesinde meydana geldi, kızlarının okul harçlığı için evinin bahçesinde koyun besleyen Emine İren'nin 4 koyunu vahşi hayvanlar tarafından telef edildi. Sabah saatlerinde ahıra giderek korkunç manzarayla karşılaşan aile üyelerinden 12 yaşındaki Hürü Melek İren beslediği koyunların vahşi hayvanlar tarafından öldürüldüğünü görünce gözyaşlarını tutamamıştı. Hürü Melek İren'nin gözyaşlarını haberlerde gören Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba vahşi hayvanlar tarafından koyunları parçalanan aileye koyun alınması için talimat verdi. Koyunlar ve çeşitli hediyelerle aileyi ziyaret eden Başkan İba'yı karşısında gören Hürü Melek İren mutlu oldu.

Düziçi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman yanında olduklarını söyleyen Başkan İba, "Bugün burada Melek kızımızın üzüntüsünü gördük sizlerin sayesinde basına yansıttınız bizde buna sessiz kalamazdık. Telef olan koyunlarımız yerine Melek ve Elif kızımıza 4 tane koyunlarını getirip teslim ettik. İnşallah bundan sonra daha güvenli bir yere koyarlar ve böyle bir kaza olmaz Düziçi Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız. Ağlamasını ve o üzüntüyü görünce bizim sessiz kalmamız bir belediye başkanı olarak hiç olmazdı. Biz o gün hemen çalışmamızı yaptık ve akabinde koyunlarımızı tedarik edip bugünde teslim ettik. Kızlarımızı da mutlu görünce bizde çok mutlu olduk." diye konuştu.

Koyunları eğitimine destek için besleyeceğini söyleyen Hürü Melek İren,"3 gün önce koyunlarımız telef olmuştu Mustafa İba amcam geldi. Teşekkür ederim 4 tane koyun getirdi büyüteceğim onları eğitimime destek kazandıracağım. Mutluyum çok mutluyum hem de birazda olsa üzüntüm geçti." Dedi.