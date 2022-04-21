Kozaklı MYO öğrencileri iftarda buluştu - Son Dakika
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Kozaklı MYO öğrencileri iftarda buluştu

21.04.2022 13:44
Kozaklı MYO öğrencileri iftarda buluştu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kozaklı Meslek Yüksek Okulu (MYO) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programının dördüncüsü yapıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kozaklı Meslek Yüksek Okulu (MYO) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programının dördüncüsü yapıldı.

Kozaklı Belediyesi'nin organizasyonunu üstlendiği İftar programına, Kozaklı Belediye Başkanı Av. Akif Kabukçuoğlu, Kozaklı Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personeli ile Kozaklı Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören yaklaşık 200 öğrenci katıldı. Programda konuşan Kozaklı MYO Müdürü Muhammet Özalp, "Birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan Ramazan Ayı'nda öğrencilerimizle birlikte iftar etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kozaklı MYO olarak akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin bir arada olmasını önemsiyoruz. İftar gibi özel zamanları bu açıdan önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Böyle buluşmaları sürekli olarak devam ettirmeyi planlıyoruz" dedi.

İftar programın sonunda MYO Müdürü Muhammet Özalp, iftar programının organizasyonu ve öğrencilere dağıtılan Ramazan kolilerinden dolayı Kozaklı Belediye Başkanı Av. Akif Kabukçuoğlu'na teşekkürlerini iletti. - NEVŞEHİR

Kozaklı MYO öğrencileri iftarda buluştu
Kozaklı MYO öğrencileri iftarda buluştu
Kozaklı MYO öğrencileri iftarda buluştu
Kozaklı MYO öğrencileri iftarda buluştu
Kozaklı MYO öğrencileri iftarda buluştu

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Akif Kabukçuoğlu, Kozaklı, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kozaklı MYO öğrencileri iftarda buluştu - Son Dakika


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