Kozan\'da 5 Büyüklüğünde Deprem

Yerel

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü. Depremde yaşanan panik ise kameralara yansıdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 20.07'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, Adana il merkezi ve çevre illerde de hissedildi. Deprem sırasında yaşanan sarsıntı ve panik ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Depremin ardından Kozan'da vatandaşlar sokaklara döküldü.

Özcan Çağlar adlı vatandaş, "Şiddetli hissettik depremi. 10-15 saniye sallandık. Annemizi ziyarete gelmiştik. 6 Şubat depremleri kadar şiddetli değildi ama bu deprem de şiddetliydi. Allah bir daha yaşatmasın" dedi.

Arif Görür ise, "Depremin ardından vatandaşlar sokağa indi. Biz yürüyüş yapıyorduk ama vatandaşların sokağa döküldüğünü gördük. Hepimize çok geçmiş olsun" diye konuştu. - ADANA