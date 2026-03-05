Kozan\'da Emekliler Kıraathanesi Projesi Başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde emekli vatandaşların sosyal yaşamını desteklemek amacıyla planlanan Emekliler Kıraathanesi projesinin yapımına başlandı. Kozan Belediyesi tarafından Millet Bahçesi içerisinde hayata geçirilecek proje ile emeklilerin bir araya gelebileceği sosyal bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı'nın talimatları doğrultusunda başlatılan proje kapsamında inşa edilecek kıraathane, emekli vatandaşların gün içerisinde dinlenebileceği, sohbet edebileceği ve sosyal bağlarını güçlendirebileceği bir buluşma noktası olması hedefleniyor.

Millet Bahçesi'nin doğal atmosferi içerisinde yapılacak Emekliler Kıraathanesi'nde dama ve tavla gibi geleneksel oyun alanlarının da yer alacak.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, emeklilerin toplumun en kıymetli değerleri olduğunu belirterek sosyal yaşamlarını destekleyen projelere önem verdiklerini söyledi. Atlı, "Büyüklerimizin rahat edeceği, dostlarıyla bir araya gelip sohbet edebileceği bir ortam oluşturmak istiyoruz. Millet Bahçemizde yapımına başladığımız Emekliler Kıraathanesi ile emekli hemşerilerimize sıcak bir çay eşliğinde samimi sohbetlerin yapılacağı güzel bir buluşma noktası kazandırıyoruz. Büyüklerimizin huzuru ve duası bizim için çok kıymetli" dedi. - ADANA