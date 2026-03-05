Kozan'da Emekliler Kıraathanesi Projesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kozan'da Emekliler Kıraathanesi Projesi Başladı

Kozan\'da Emekliler Kıraathanesi Projesi Başladı
05.03.2026 10:25  Güncelleme: 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde emekli vatandaşların sosyal yaşamını desteklemek amacıyla planlanan Emekliler Kıraathanesi projesinin yapımına başlandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde emekli vatandaşların sosyal yaşamını desteklemek amacıyla planlanan Emekliler Kıraathanesi projesinin yapımına başlandı. Kozan Belediyesi tarafından Millet Bahçesi içerisinde hayata geçirilecek proje ile emeklilerin bir araya gelebileceği sosyal bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı'nın talimatları doğrultusunda başlatılan proje kapsamında inşa edilecek kıraathane, emekli vatandaşların gün içerisinde dinlenebileceği, sohbet edebileceği ve sosyal bağlarını güçlendirebileceği bir buluşma noktası olması hedefleniyor.

Millet Bahçesi'nin doğal atmosferi içerisinde yapılacak Emekliler Kıraathanesi'nde dama ve tavla gibi geleneksel oyun alanlarının da yer alacak.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, emeklilerin toplumun en kıymetli değerleri olduğunu belirterek sosyal yaşamlarını destekleyen projelere önem verdiklerini söyledi. Atlı, "Büyüklerimizin rahat edeceği, dostlarıyla bir araya gelip sohbet edebileceği bir ortam oluşturmak istiyoruz. Millet Bahçemizde yapımına başladığımız Emekliler Kıraathanesi ile emekli hemşerilerimize sıcak bir çay eşliğinde samimi sohbetlerin yapılacağı güzel bir buluşma noktası kazandırıyoruz. Büyüklerimizin huzuru ve duası bizim için çok kıymetli" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Kozan, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kozan'da Emekliler Kıraathanesi Projesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 yıl sonra gündem olan görüntü Bunların olacağını nereden bilsinler 28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler
Galatasaray, UEFA’nın verdiği cezaya itiraz etti Galatasaray, UEFA'nın verdiği cezaya itiraz etti
Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı
Dünya devine büyük şok 3-0 maç kazanıp elendiler Dünya devine büyük şok! 3-0 maç kazanıp elendiler

11:23
İran’a ait bir İHA, Azerbaycan’ın Nahçıvan bölgesine düştü
İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine düştü
11:06
Avrupa’da uykular kaçtı Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
10:55
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam İşte yeni fiyatlar
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar
10:00
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’den beklenen hamle geldi
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi
09:45
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 11:55:22. #7.13#
SON DAKİKA: Kozan'da Emekliler Kıraathanesi Projesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.