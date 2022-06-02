Kozan'da kurtuluş coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi

Kozan'da kurtuluş coşkusu

02.06.2022 15:09

Kozan'da kurtuluş coşkusu Törende düşman bayrağı indirilerek Türk Bayrağı göndere çekildi, milis kuvvetleri temsili hürriyet kızını kurtardı Adana'nın Kozan ilçesinin Fransız ve Ermeni işgalinden kurtarılışının 102. Yıl dönümü kutlamaları törenle başladı.

Kozan'da kurtuluş coşkusu

Törende düşman bayrağı indirilerek Türk Bayrağı göndere çekildi, milis kuvvetleri temsili hürriyet kızını kurtardı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinin Fransız ve Ermeni işgalinden kurtarılışının 102. Yıl dönümü kutlamaları törenle başladı. Törende düşman bayrağı indirilerek Türk Bayrağı göndere çekildi, milis kuvvetleri temsili hürriyet kızını kurtardı.

Kutlamalar sabah 09.00'da 7 pare top atışıyla başladı. Törende Kuva-i Milliye Milis Kuvvetlerinin ilçeye temsili girişi mehter takımı ve ilçe protokolü tarafından Hoşkadem Camii önünde karşılandı. Burada temsili düşman bayrağı indirilerek yerine Türk Bayrağı göndere çekildi. Milis kuvvetleri temsili hürriyet kızını kurtararak, Fransız bayrağını parçaladılar. Cami meydanındaki Atatürk büstüne Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve Milis Kuvvetleri adına çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluş konuşmaları yapıldı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, konuşmasında milli mücadelede ilçenin önemine değinerek Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirini okudu.

Etkinliğe katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar milli mücadelede Kozan'ın önemine vurgu yaptı.

Hoşkadem Cami önünde gerçekleşen törenin ardından Kozan Şehitliğine geçilerek şehitler için Kuran-Kerim okundu.

Törenlerin ardından restore edilen asırlık Topuzlar Konağı'nın butik otel olarak açılışı gerçekleştirildi.

Kozan'da kurtuluş coşkusu
Kozan'da kurtuluş coşkusu
Kozan'da kurtuluş coşkusu
Kozan'da kurtuluş coşkusu

YORUMLAR
500
Adana'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı Adana'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı Adana'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı Adana'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
Kaynak: İHA

Adana, Kozan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kozan'da kurtuluş coşkusu - Son Dakika


Son Dakika
15:19 Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı
15:17 Erdoğan'ın askeri harekat çıkışı dünya gündeminde bomba etkisi yarattı! Suriye Milli Ordusu'ndan destek videosu: Hazırız
15:13 Pakistan'da trenle yolculuk yapan 2 çocuk annesi kadına sırayla tecavüz ettiler!
15:11 Erdoğan açıkladı: Yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak
15:09 Oyuncu Bahar Şahin ile meslektaşı Oktay Çubuk yeni aşka yelken açtı!
15:07 Taraftar Ali Koç'u yere göğe sığdıramadı! Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a vereceği maaş gündem oldu!
14:38 Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi
14:38 Haftalar süren hakaret davasını kazanan Johnny Depp'den ilk açıklama: Jüri hayatımı geri verdi
14:08 Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı! İşte sözleşme süresi ve maliyeti...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 15:29:17. #1.13#
SON DAKİKA: Kozan'da kurtuluş coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement