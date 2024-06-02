Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşu LGS sınavı nedeniyle akşama alındı - Son Dakika
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Yerel

Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşu LGS sınavı nedeniyle akşama alındı

Kozan\'ın düşman işgalinden kurtuluşu LGS sınavı nedeniyle akşama alındı

Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlamaları, sabah Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı olduğu için akşama alındı. Törenlerde Kuva-i Milliye mücahitleri ve ilçe protokolü yer aldı.

02.06.2024 21:36  Güncelleme: 21:45
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Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlamaları, sabah Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı olduğu için akşama alındı.

2 Haziran Kozan'ın Fransız işgalinden kurtuluşu nedeniyle her yıl yapılan törenler, bu yıl LGS sınavına denk geldi. Öğrencilerin sınavda kutlama seslerinden etkilenmemesi için tören Kuva-i Milliye mücahitleri ve ilçe protokolü tarafından akşam saatine alındı. Tören Kozan Kalesi'nde yapılan top atışı ve tarihi Hoş Kadem Camii'nden hürriyet kızının kurtarılması ile başladı. Camide Fransızların işgal bayrağı indirilerek, Kozan kurtuluşunda yer alan kahraman şehitlerin torunları olan Kuva-i Milliye Mücahitler Derneği üyeleri ile birlikte hürriyet kızı Türk bayrağı ile camiden çıkarıldı. Ardından Saimbeyli Caddesi'nde kurtuluş yürüyüşü gerçekleşti. Kurtuluş mücadelesi şehitlerinden Kaymakam Saim Bey'in kabrinden teslim alınan Türk bayrağı, Türk Büyükleri Meydanı'nda gençler tarafından Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı'ya teslim edildi.

"Kozanlılar olarak fedakarlık yaptık"

Kuva-i Milliye Mücahitler Derneği Kozan Şube Başkanı Mutlu Dağlı, "Her kurutuluş bayramına sabahtan başlardık. Öğrencilerimizin geleceği için böyle bir fedekarlık yaptık ve kutlamaları akşam saatine aldık. Kuruluş bayramımız kutlu olsun" dedi.

Adana Kuva-i Milli'ye Derneğinden Mustafa Zeki Apaydın ise, öğrenciler için fedakarlık yaptıklarını ifade ederek, yaşanan milli mücadeleyi aktarmak adına Adana'dan etkinliklere katıldıklarını ifade etti.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Ermenilerin soykırım yalanlarına karşı Kozan'da milli mücadele döneminde Türklerin fırınlarda diri diri yakıldığı tarihi gerçeklerin bölgede hala dün gibi durduğunu ifade etti. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana, Kozan, LGS, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşu LGS sınavı nedeniyle akşama alındı - Son Dakika

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