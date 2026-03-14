Kozan'da Narenciye Üreticileri Zorda

14.03.2026 10:31
Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye üreticileri portakal ve mandalinayı satamıyor, zarar ediyor.

(ADANA) -Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye üreticileri portakalın dalında kaldığını, büyük kısmını yere döküldüğünü bazı üreticilerin ise satamadığı için mandalina ağaçlarını kestiğini ifade etti. Bir üretici, "Yetiştiriyoruz, uğraşıyoruz, emek ediyoruz, çalışıyoruz, masraf ediyoruz, malı yetiştiriyoruz piyasası yok, satışı yok. Zarar, hepsi zarar. Allah razı olsun bu sene de şöyle para etti malımız dediğimiz gün olmadı" dedi.

Türkiye'nin narenciye üretim merkezlerinden biri olan Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Bucak ve Acarmantaş Köyü'nde, narenciye üreticileri portakal ve mandalinayı satamadığını, yere döküldüğünü ifade etti.

Bir üretici vatandaş, "Portakal işte böyle görüyorsunuz dibinde telef olanı, zarar göreni. Satılsa bu mal böyle telef olur mu? Malımız para etsin arkadaş. Toplatıyoruz satıyoruz, sattığımızı adama veriyoruz bize bir şey kalmıyor. Bu üretici ne yapacak, terk edecek bu işi. Hurma para ediyordu, millet hurmaya çevirdi bir kısmı onda da piyasayı düşürdüler. Ne edecek bu millet" dedi

"Zarar, hepsi zarar"

Başka bir üretici ise şunları söyledi:

"Mandalinayı ne satması, king mandalinası var dibine döküldü. Doğru düzgün bir para da etmiyor, işçi maliyetini kurtarmıyor. Öbür mandalinalar onlar da aynı şekilde hiçbir şey para etmedi ki. Dökük narenciyeyi şu an 2,5 liraya alıyorlar kilosunu. Portakal da şu an başında duruyor bakalım, Allah'tan bir ihracat diye bir şey olursa kısmet olursa satarız. Dalında şu anda 8 liraya falan gidiyor ama alıcı da yok, hiç kimse yok. Bizi kurtarması için kilosunun 20 lira olması lazım. Limon bu bölgede kalmadı bitti. Bu sene hep genelde zaten döküldü bitti portakal narenciye, satılmayınca alan olmayınca. Geçen sene limon dalında 1 liraydı hatırlıyorum. Yetiştiriyoruz, uğraşıyoruz, emek ediyoruz, çalışıyoruz, masraf ediyoruz, malı yetiştiriyoruz piyasası yok, satışı yok. Zarar, hepsi zarar. Allah razı olsun bu sene de şöyle para etti malımız dediğimiz gün olmadı. Kaç senelerden beri böyle çiftçinin durumu."

Kaynak: ANKA

İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
ABD resmen duyurdu: Irak’ta düşen uçakta 4 asker öldü ABD resmen duyurdu: Irak'ta düşen uçakta 4 asker öldü
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu
Yargıtay’a 8 yeni üye seçildi Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi

10:46
Mamdani New York’a “LGBTQIA İşleri Ofisi“ kurdu Başına trans kadın getirdi
Mamdani New York'a "LGBTQIA+ İşleri Ofisi" kurdu! Başına trans kadın getirdi
10:45
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta İran’ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
09:52
Netanyahu öldü mü İddiaları güçlendiren görüntü
Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü
09:38
Savaş sürerken Türkiye’den yeni “Kamikaze İHA K2“ hamlesi Bayraktar “sürpriz“ deyip duyurdu
Savaş sürerken Türkiye'den yeni "Kamikaze İHA K2" hamlesi! Bayraktar "sürpriz" deyip duyurdu
08:44
İlber Ortaylı’nın ailesinden anlamlı istek Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
08:33
Kara operasyonunun ilk sinyali 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
