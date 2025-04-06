Kozan'da Pahalılık Vatandaşları Zorluyor

Haber: Burhan Demircioğlu

(ADANA) - Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar pahalılıktan, pazar esnafı ise ürün satamamaktan dert yandı. Bir emekli vatandaş, "Fiyatlar çok pahalı. Her şeyi alamıyorum. Üç kere dolandım pazarı, dönüp dönüp duruyorum alamıyorum" dedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde semt pazarında satıcılar ürün satamamaktan vatandaşlar ise alamamaktan şikayetçi.

Kilosu 75 lira olan karpuzu çeyrek ve yarım olarak dilimleyerek satmaya çalışan esnaf Önder Yıldız, şöyle konuştu:

"Karpuzlarımız İran'dan geliyor İran karpuzu. İsteyene yarım dilimle satıyoruz. Bu senenin mahsulü. Bayramdan önce sezonumuzu açtık. Kilosunu 75 liraya veriyoruz. İsteyene böyle yarım ve çeyrek de satıyoruz. Çocuklar ağlıyor istediği için anneleri kırmamak amacıyla böyle bir sistem yaptık kendimizce. Yarım ve dilim usulü satıyoruz. En çok yarım ve çeyreği daha çok alıyorlar. Görerek aldıkları için daha garanti insanların gözünde. İsteyene böyle üçgen açıp da veriyoruz, garantili. İllaki pahalı diyen de oluyor. Gönül ister ki 5 lira 10 lira olsun ama şu anki şartlarda mecbur bu fiyatlara gidiyor."

"Yarım kilo balık istiyorlar, insan vicdan azabı duyuyor"

Bir balık satıcısı "Alım gücü düşük. Herkesin alım gücü olsa en güzelini alır ama parası yok milletin. Bir emekli maaşıyla ne yapsın ben de emekliyim, balık satıyorum. Bin liralık et aldık bir kişi ancak yer, avucumun içini doldurmaz, 650 lira kilosu. Yarım kilo balık istiyorlar, insan vicdan azabı duyuyor" dedi.

Bir emekli vatandaş ise "Emekliyim, fiyatlar parası olana iyi. Bir şeyler almadım daha, bakıyorum. Pazarda 150- 200 lira harcıyorum. Alamıyorum onun için bakıyorum" şeklinde konuştu.

Başka bir emekli, "Fiyatlar çok pahalı. Her şeyi alamıyorum nereden alıyorum. Üç kere dolandım pazarı, dönüp dönüp duruyorum alamıyorum. Ne olacak emekli mezarda biter" dedi.