Kozan'da Tarım İşçileri Yevmiyeden Şikayetçi - Son Dakika
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Yerel

Kozan'da Tarım İşçileri Yevmiyeden Şikayetçi

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Adana'nın Kozan ilçesinde tarım işçileri, günlük 900 lira yevmiyenin yetersiz olduğunu belirtti.

05.03.2025 14:39
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Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(ADANA) - Adana'nın Kozan ilçesinde mevsimlik tarım işçileri yevmiyelerinin az olduğunu ifade etti. Günde 900 lira aldıklarını belirten bir işçi "Yeterli değil ama mecbur ne yapalım idare etmeye çalışıyoruz. Nasıl para biriktirelim 900 lira ile iki çocuğum üniversite okuyor. Geçimi böyle işte yevmiye ile sağlıyoruz" dedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde mevsimlik tarım işçileri günlük aldıkları 900 liralık yevmiyenin yetmediğini ifade etti.

Bir tarla işçisi, "Yevmiye 900 lira. Yetmez ama şimdilik idare ediyoruz. Yazın fıstık, ot falan oluyor ona gidiyoruz. Boş kaldığımız aylar var. Yapacak bir şey yok idare ediyoruz" dedi.

Başka bir işçi ise "Yeterli değil ama mecbur ne yapalım idare etmeye çalışıyoruz. Nasıl para biriktirelim 900 lira ile iki çocuğum üniversite okuyor. Geçimi böyle işte yevmiye ile sağlıyoruz. Ramazan ayı geldi ama ne yapalım işte oruç tutuyoruz hem de çalışıyoruz Allah'a şükür" diye konuştu.

"Zor olsa ne yapacağız idare ediyoruz"

Bir başka işçi de "Günde 900 lira kazanıyorum. Allah'ın verdiğine şükür. İdare ediyoruz yani yetmezse ne yapacaksın? Başka iş olduğu zaman gidiyoruz. Zor ama alıştık yani. Zor olsa ne yapacağız idare ediyoruz, oruçlu bir şekilde" diye konuşurken diğer bir işçi "900 lira alıyoruz. Yetmez, yetiyor mu? Gıdamızı falan ancak alıyoruz yetiştiremiyoruz. Ramazan ayındayız oruç tutoruz tabii ki. Bayram için ne hazırlığı, ne hazırlığı yapabileceğiz? şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Yerel, Yaşam, Kozan, Adana, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kozan'da Tarım İşçileri Yevmiyeden Şikayetçi - Son Dakika

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