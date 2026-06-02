Kozan\'da muharip uçak gösterisine yoğun ilgi

02.06.2026 21:04  Güncelleme: 21:16
Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilk kez düzenlenen muharip uçak gösterisi, vatandaşlara heyecan dolu anlar yaşattı.

2 Haziran Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilçede ilk kez gerçekleştirilen muharip uçak gösterisi, büyük ilgi gördü. Kozan semalarında gerçekleştirilen gösteride uçakların tarihi Kozan Kalesi üzerinden geçişi sırasında vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları kayda aldı.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, bir ilke imza attıklarını belirterek, "Kozan tarihine yakışır şekilde kurtuluş mücadelemizin 106. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu anlamlı etkinliklere ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Evinin çatısında ailesiyle birlikte uçakları izleyen Gülsüm Öykü Gürlekoğlu ise büyük heyecan yaşadıklarını ve mutlu olduklarını söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

