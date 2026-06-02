Kozan\'da muharip uçak gösterisine yoğun ilgi

Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen muharip uçak gösterisi, heyecan dolu anlara sahne oldu.

2 Haziran Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilçede ilk kez gerçekleştirilen muharip uçak gösterisi, büyük ilgi gördü. Kozan semalarında gerçekleştirilen gösteride uçakların tarihi Kozan Kalesi üzerinden geçişi sırasında vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları kayda aldı.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, bir ilke imza attıklarını belirterek, "Kozan tarihine yakışır şekilde kurtuluş mücadelemizin 106. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu anlamlı etkinliklere ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Evinin çatısında ailesiyle birlikte uçakları izleyen Gülsüm Öykü Gürlekoğlu ise büyük heyecan yaşadıklarını ve mutlu olduklarını söyledi. - ADANA