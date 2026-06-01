Kozlu Belediyesi meclis toplantısı gerçekleştirildi

Kozlu Belediyesi Haziran ayı birinci birleşim meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda imar planı değişikliği komisyona havale edilirken, Almanya'nın Herten şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulmasına yönelik teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda yoklama ve açılışın ardından gündem maddeleri okundu. Bir önceki toplantıya ait tutanak özeti görüşülürken, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 21.05.2026 tarih ve 63223 sayılı "Okul Alanı İmar Planı Değişikliği" ile ilgili talebi de ele alındı.

Söz konusu imar planı değişikliği talebinin komisyona havale edilmesine karar verildi.

Mecliste gündem dışı olarak görüşülen Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Ruhr Bölgesi'nde bulunan Herten şehri ile Kozlu Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasına yönelik teklif ise oy birliğiyle kabul edildi. - ZONGULDAK