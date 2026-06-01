Kozlu Belediyesi meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kozlu Belediyesi meclis toplantısı gerçekleştirildi

Kozlu Belediyesi meclis toplantısı gerçekleştirildi
01.06.2026 11:55  Güncelleme: 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kozlu Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında, Almanya'nın Herten şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulması oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca imar planı değişikliği komisyona havale edildi.

Kozlu Belediyesi Haziran ayı birinci birleşim meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda imar planı değişikliği komisyona havale edilirken, Almanya'nın Herten şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulmasına yönelik teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Kozlu Belediyesi Haziran ayı birinci birleşim meclis toplantısı belediye meclis salonunda yapıldı.

Toplantıda yoklama ve açılışın ardından gündem maddeleri okundu. Bir önceki toplantıya ait tutanak özeti görüşülürken, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 21.05.2026 tarih ve 63223 sayılı "Okul Alanı İmar Planı Değişikliği" ile ilgili talebi de ele alındı.

Söz konusu imar planı değişikliği talebinin komisyona havale edilmesine karar verildi.

Mecliste gündem dışı olarak görüşülen Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Ruhr Bölgesi'nde bulunan Herten şehri ile Kozlu Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasına yönelik teklif ise oy birliğiyle kabul edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Zonguldak, Politika, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kozlu Belediyesi meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayısın son gününde kar sürprizi Mahsur kalan vatandaşlar var Mayısın son gününde kar sürprizi! Mahsur kalan vatandaşlar var
370 bin TL’lik kurbanı 210 bin TL’ye aldı, sorduğu soru olay oldu 370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
Görevi başında şehit düşen Yusuf Ergün, ebediyete uğurlandı Görevi başında şehit düşen Yusuf Ergün, ebediyete uğurlandı
Nijerya’nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri Galatasaray taraftarı şoke oldu Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! Galatasaray taraftarı şoke oldu
Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey... Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey...
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle

11:47
Silivri’den bombaladı: İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ağır sözler
Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
11:40
Dünya Kupası’ndaki yeni kural ilk kez uygulandı, anında gol oldu
Dünya Kupası’ndaki yeni kural ilk kez uygulandı, anında gol oldu
11:10
Nereden nereye Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
10:56
Meclis’te kritik salı Özgür Özel’in “Kilitli kapı“ için formülü hazır
Meclis'te kritik salı! Özgür Özel'in "Kilitli kapı" için formülü hazır
10:51
Denizli’deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı
Denizli'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı
10:35
TFF’den Dünya Kupası için radikal karar
TFF'den Dünya Kupası için radikal karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 11:57:52. #7.13#
SON DAKİKA: Kozlu Belediyesi meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.