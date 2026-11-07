Kozlu vardiyasına giderken kazada ölen 22 yaşındaki madenci Erkan defnedildi - Son Dakika
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Kozlu vardiyasına giderken kazada ölen 22 yaşındaki madenci Erkan defnedildi

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Kozlu vardiyasına giderken kazada ölen 22 yaşındaki madenci Erkan defnedildi
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TTK Kozlu Müessesesi'ndeki vardiyasına giderken Ereğli'de trafik kazasında yaşamını yitiren 22 yaşındaki maden işçisi Ahmet Erkan, Bayat Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı. Erkan için evinin önünde helallik alındı; cenazesi öğle namazının ardından köyde defnedildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maden işçisi arkadaşlarıyla birlikte Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'ndeki vardiyasına giderken bulundukları araçla trafik kazası geçiren ve hayatını kaybeden 22 yaşındaki maden işçisi Ahmet Erkan gözyaşları arasında toprağa verildi.

Genç madenci Ahmet Erkan için Kdz. Ereğli Bayat Köyü Karaosmanlar Mahallesi'nde bulunan evinin önünde helallik alındı. Genç madencinin cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından aynı köyde defnedildi.

Cenaze törenine Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri, TTK Kozlu Müessese Müdürü Yusuf Aydın, müessese yöneticileri, genç madencinin mesai arkadaşları, maden işçileri, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA
Ahmet ErkanBayat KöyüTrafikEreğliGüncelYerelSon Dakika

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