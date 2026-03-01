Kozluk\'ta Askerlere İftar Programı

Ramazan ayı dolayısıyla Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Gömüşörgü Jandarma Karakolunda görev yapan askeri personele iftar programı düzenlendi.

Etrafı karla kaplı karakolda Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen programda Mehmetçiklerle bir araya gelen Batman Valisi Ekrem Canalp, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında İl Jandarma Komutanı Ekrem Doğan'dan bilgi aldı. Bölgede sürdürülen güvenlik ve asayiş tedbirleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Canalp, görev başındaki personelin çalışmalarını yakından takip etti. İftar programında askerlerle aynı sofrayı paylaşan Vali Canalp, özveriyle görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür ederek Ramazan aylarını tebrik etti. Özellikle kırsal bölgelerde fedakarca görev yapan personelin çalışmalarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Vali Canalp, devletin her zaman güvenlik güçlerinin yanında olduğunu ifade etti.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi. - BATMAN