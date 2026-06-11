Kral III. Charles'ın Doğum Günü Kutlandı - Son Dakika
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Kral III. Charles'ın Doğum Günü Kutlandı

Kral III. Charles\'ın Doğum Günü Kutlandı
11.06.2026 22:12
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Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği, Kral III. Charles'ın doğum gününü kutlamak için resepsiyon düzenledi.

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği, Kral III. Charles'ın resmi doğum gününü kutlamak amacıyla resepsiyon düzenledi.

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği, Kral III. Charles'ın resmi doğum gününü ve Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki uzun süreli ortaklığı kutlamak amacıyla, "Bir Yaz Gecesi Rüyası: Britanya'yı Ziyaret Etmek" temasıyla resepsiyon düzenledi. Etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü ile iş dünyası, kültür, eğitim ve sivil toplum liderleri de katıldı.

Resepsiyonda, her iki ülkenin sahne sanatları yeteneği de sergilendi. Konuklar, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nın müzisyen ve dansçılarının performanslarını izledi ve Hamilton'daki rolüyle tanınan West End yıldızı Christine Allado'nun özel gösterisiyle, Londra tiyatro gösterimi yapıldı.

"Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki yatırımları genişletmek için potansiyelimiz olduğuna inanıyorum"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Birleşik Krallık ile olan bağların, sürekliliği, ortaklığı ve ilerlemeyi temsil ederek dünya genelinde Türkiye'nin sahip olduğu en önemli ilişkilerden biri olduğunu vurguladı. İki ülke arasındaki ilişkilerin çok yönlülüğüne dikkati çeken Gümrükçü, "Bence en gösterge niteliğinde olanı, geçen yıl neredeyse 24-25 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizdir. Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret ve yatırımları daha da genişletmek, daha da artırmak için büyük bir potansiyelimiz olduğuna inanıyorum. ve bu sadece kişisel bir temenni ya da inanış değil, bir gerçek. Çünkü ticaret bakanlıklarımız şu anda serbest ticaret anlaşmamızın kapsamını modernize etmek ve genişletmek için oldukça yakın bir şekilde çalışıyorlar" ifadelerine yer verdi.

"NATO'nun Ankara zirvesine az bir süre kala, güvenlik iş birliğimizi derinleştirmeye devam etmekten çok memnunum"

Gümrükçü, ikinci bir diğer işbirliğinin ise güvenlik alanında olduğunun altını çizerek, "Güvenlik iş birliğimiz Soğuk Savaş boyunca ve sonrasında her zaman büyük bir önem taşımıştır ancak özellikle bugün, hepimizin giderek daha karmaşık hale gelen küresel zorluklarla ve bölgesel zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde; ya da Avrupa güvenliğinin geleceği için çığır açıcı bir an olarak tanımladığım bir dönemde, Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki iş birliğinin her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyorum. NATO'nun Ankara zirvesine 27 günden az bir süre kala, güvenlik iş birliğimizi derinleştirmeye ve çeşitlendirmeye devam etmekten çok memnunum" açıklamasında bulundu.

"Birleşik Krallık, yükseköğrenimlerine Birleşik Krallık'ta devam etmek isteyen birçok genç Türk öğrenci için en popüler destinasyonlardan biri"

Değinmek istediği üçüncü ve son alanın, iki ulus arasındaki en güçlü bağ ve organik köprü olarak niteleyen Gümrükçü, "Sadece geçen yıl, Birleşik Krallık'tan, Türkiye'ye 4,5 milyon Britanyalı turistin geldiğini öğrenmekten çok mutlu oldum. Bu bağları daha da derinleştiriyor ve bu köprüyü sağlamlaştırıyor. Ama bence bunun tersi de geçerli çünkü Birleşik Krallık da Türk turistler için en popüler destinasyonlardan biri. Ama daha da önemlisi ve çok daha önemlisi, Birleşik Krallık, yükseköğrenimlerine Birleşik Krallık'ta devam etmek isteyen birçok genç Türk öğrenci için en popüler destinasyonlardan biri" değerlendirmesinde bulundu.

"Ankara'daki son 'Kralın Doğum Günü' partim"

Büyükelçi Morris, nisan ayında imzalanan ticaret, savunma ve güvenlik, enerji, bilim ve teknoloji, iklim ve bölgesel güvenlik gibi tüm alanlarda iş birliğini derinleştirmeye yönelik bir stratejik ortaklık çerçevesi anlaşmasını hatırlatarak, "Bu akşam, iki ülkemizin yararına olacak şekilde ikili ilişkilerin güçlendirilmesinde oynadığınız çok önemli ve değerli rol için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Kişisel bir not olarak, bu yaz görev süremin sonunda ayrılacak olmam nedeniyle, bu benim Ankara'daki son Kralın Doğum Günü partim. Burada, Türkiye'de bulunduğum süre boyunca ve ülkenin dört bir yanında ziyaret etme zevkine eriştiğim tüm yerlerde gördüğüm sıcak karşılama ve misafirperverlik için her zaman son derece müteşekkir olacağım. Birleşik Krallık-Türkiye ortaklığı zengin bir tarihe sahiptir; dostluk ve saygıyla ayakta durmaktadır. ve dostlar, ortaklar ve müttefikler olarak birlikte durmaya devam ettikçe, bu ortaklığın önümüzdeki yıllarda da gelişmeye devam edeceğini biliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kral III. Charles'ın Doğum Günü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Derya Kor Derya Kor:
    vay vay vay 24 milyar dolar ticaret hacmi biz mi kazanıyoruz onlar mı kazanıyo ya bizim insanlar hala sıkıntıda niye bu paraların hepsi tepede kalıyo anlamıyorum ama iyi bir harekettir tabii bu da yalan söylemek istemiyorum 0 0 Yanıtla
  • Rüştü Baçaru Rüştü Baçaru:
    ne güzel bir etkinlik olmuş, iki ülke arasındaki dostluğun devamı için çok önemli bu tür girişimler. 0 0 Yanıtla
  • Hüseyin Bozyel Hüseyin Bozyel:
    yani kral doğum günü kutlanmış tamam da bizim sıradan insanlar için bunun ne anlamı var ya ticaret hacmi falan güzel de halkın cebine para giriyo mu girmiyorsa işin ne faydası var 0 0 Yanıtla
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