Kraliyet Darphanesi, Prenses Elisabeth'in 25. yaş gününe ilk altın hatıra parasını bastı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kraliyet Darphanesi, Prenses Elisabeth'in 25. yaş gününe ilk altın hatıra parasını bastı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kraliyet Darphanesi, Prenses Elisabeth\'in 25. yaş gününe ilk altın hatıra parasını bastı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prenses Elisabeth'in 25. yaş günü dolayısıyla Belçika Kraliyet Darphanesi ülke tarihinde ilk kez altın hatıra parası bastırdı. Yüzde 99,9 saf altından 2 bin 500 adet üretilen 12,5 euroluk para satışa sunulurken Bpost'un 41 bin 790 adet bastığı pul yaprakları 8,15 avrodan satışta.

Belçika Kraliyet Ailesi, tahtın varisi ve müstakbel kraliçe olarak anılan Prenses Elisabeth'in 25. yaş günü dolayısıyla altın hatıra parası ve posta pulu bastırdı.

Belçika Kralı Philippe'in varisi olan ve müstakbel kraliçe olarak anılan Prenses Elisabeth 25 yaşına girdi. Belçika Kraliyet Darphanesi, prenses için ülke tarihinde ilk kez altın hatıra parası basıldığını bildirdi. Prenses adına basılan ve yüzde 99,9 oranında saf altından üretilen hatıra paranın üzerinde kendi portresi ile yaşını simgeleyen 25 rakamı yer alıyor. Paranın diğer yüzünde ise Kral Philippe'in portresi ve 12,5 euro değeri bulunuyor. Darphane, bu özel serinin "Belle Epreuve" adı verilen özel bir kalitede üretildiğini ve yalnızca 2 Bin 500 adet basıldığını açıkladı duyurdu. Koleksiyonculara yönelik olan bu paraların internet üzerinden satışa sunulduğu bildirildi.

Yeni yaşa özel hazırlanan ilk özel yapışkan pul

Belçika'nın kamu posta hizmeti Bpost, Prenses Elisabeth'in 25'inci yaş günü dolayısıyla özel bir posta pulu serisi hazırladı. Prensesin siyah beyaz portresini taşıyan pulların bugün satışa sunulacağı bildirildi. Kraliyet Sarayı tarafından düzenlenen özel fotoğraf çekiminde elde edilen portre, pul tasarımında kullanılmak üzere seçildi. Bpost yetkilileri, kraliyet ailesine adanan pul serilerinin koleksiyoncular arasında büyük ilgi gördüğünü belirterek, yeni serinin de sınırlı sayıda üretildiğini açıkladı.

Toplam 41 bin 790 adet basılan ve her biri 5 pul içeren özel yapraklar, 8,15 avrodan satışa sunulacak. Söz konusu pul, Belçika kraliyet ailesinin bir üyesi için hazırlanan ilk özel yapışkan pul olma özelliğini taşıyor. Pulda kullanılacak portrenin seçimi ve fotoğraf çekiminin Kraliyet Sarayı tarafından bizzat yönetildiği belirtildi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatBrükselBelçikaDünyaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Arda Güler’in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia Genç kızı ormana sürükledi Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia! Genç kızı ormana sürükledi
Elektrik faturalarında yeni dönem Sistem sil baştan değişiyor Elektrik faturalarında yeni dönem! Sistem sil baştan değişiyor
Unutkanlığının bedeli ağır oldu Gördüğü manzara sonrası depresyona girdi Unutkanlığının bedeli ağır oldu! Gördüğü manzara sonrası depresyona girdi
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Fransa’yı salladı Bu adam gerçekten futbolcunun kralı Fenerbahçe'nin eski yıldızı Fransa'yı salladı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
16:41
Günün ilk derbisinde geri dönüş İşte kazanan
Günün ilk derbisinde geri dönüş! İşte kazanan
16:18
Mısır’dan Suudi Arabistan’a askeri destek kararı
Mısır'dan Suudi Arabistan'a askeri destek kararı
15:04
Mike Tyson İstanbul’a geldi Derbi sorusuna bomba yanıt
Mike Tyson İstanbul'a geldi! Derbi sorusuna bomba yanıt
15:04
Bu ilanın bedeli ağır oldu Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza
Bu ilanın bedeli ağır oldu! Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza
14:51
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi
Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
14:06
Elektrik faturalarında yeni dönem Sistem sil baştan değişiyor
Elektrik faturalarında yeni dönem! Sistem sil baştan değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 17:01:33. #7.13#
SON DAKİKA: Kraliyet Darphanesi, Prenses Elisabeth'in 25. yaş gününe ilk altın hatıra parasını bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei