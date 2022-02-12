KSBÜ Adli Bilimler'den kitap çalışması - Son Dakika

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Adli Bilimler Bölümü tarafından hazırlanan kitap çalışması yayımlandı.

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Gülekçi ve Dr. Öğr. Üyesi Harun Şener'in editörlüğünde hazırlanan ve iki ciltten oluşan "Olay Yeri İncelemede Spesifik Alanlar" isimli kitap çalışması yayımlandı.

Öğretim üyeleri iki ciltli kitap hakkında şunları söylediler: "Olay Yeri İncelemede Spesifik Alanlar kitabımız iki ciltten oluşmaktadır. Birinci kitabın konu başlıkları şu şekildedir; Yüksekten düşme sonrası olay yeri inceleme-Atışın yeniden yapılandırılması-Yangın sonrası olay yeri inceleme-Felaket mağdurlarının kimliklendirilmesi-Geleneksel ve yeni nesil il(legal) psikoaktif maddeler- Narkotik kullanımı ve iş kazaları-Biyometrik teknolojinin adli bilimler alanında kullanımı-Olay yerindeki mikrobiyolojik kanıtlar-Adli genetikte tek nükleotid polimorfizmi (SNP) incelemeleri-Suçta genetik yatkınlık. İkinci kitabın konuları ise şöyledir; Kan lekesi model analizi-Patlama sonrası olay yeri inceleme -Olay yerinde tespit edilen biyolojik örneklere yeni bir yaklaşım: RNA temelli kimliklendirme-İl(legal) psikoaktif maddelerin olay yerinden toplanması ve tayini-Delillerin spektroskopik tekniklerle incelenmesi-Adli bilişim ve siber suçlar-Adli entomotoksikoloji-Adli temel travmatoloji. Kitabımız Nobel Kitap web sitesinde satışa sunulmuştur." - KÜTAHYA