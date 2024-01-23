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KSBÜ Tıp Fakültesi'nde sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlar konferansı düzenlendi - Son Dakika
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KSBÜ Tıp Fakültesi'nde sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlar konferansı düzenlendi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi'nde 'Olgular Eşliğinde Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlara Yaklaşım' konulu bir konferans düzenlendi. Konferansa birçok uzman hekim katıldı.

KSBÜ Tıp Fakültesi\'nde sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlar konferansı düzenlendi
23.01.2024 - 11:46,  Güncelleme: 11:49
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Hekim Sinan Konferans Salonunda, 'Olgular Eşliğinde Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlara Yaklaşım' konulu konferans düzenlendi.

Toplantıda; Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Öznur Ak, Doç. Dr. Pınar Korkmaz, Dr. Öğr. Üyesi Duru Mıstanoğlu Özatağ, Dr. Öğr. Üyesi Cemile Uyar, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalından Prof. Dr. Canan Balcı, Dr. Öğr. Üyesi Emel Yıldız, İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof. Dr. Mehmet Aliustaoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Yaman oturum başkanı ve konuşmacı olarak görev aldı.

Toplantı; Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Emel Koçak, Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Serkan Telli, öğretim üyeleri, asistan hekimler ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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