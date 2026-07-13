KTO Başkanı Gülsoy: 15 Temmuz bir diriliş destanıdır

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Başkan Gülsoy, tam 10 yıl önce maruz kalınan hain darbe girişimine karşı aziz Türk milletinin yazdığı destanın, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesindeki en büyük kırılma noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Başkan Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"FETÖ/PDY ihanet şebekesi ve onların küresel iş birlikçileri tarafından milli irademize, demokrasimize ve devletimizin bekasına yönelik gerçekleştirilen alçak kalkışmanın üzerinden tam 10 yıl geçti. Acımız ilk günkü kadar taze, hainlere karşı öfkemiz diri, milletimizin yazdığı kahramanlık destanına olan gururumuz ise sonsuzdur. 15 Temmuz; kendi vatandaşına silah doğrultacak kadar gözü dönmüş hainlere karşı, yüce Türk milletinin çıplak elleriyle, sarsılmaz imanıyla ve vatan sevgisiyle kazandığı şanlı bir zaferdir. Tarihin hiçbir döneminde esaret zinciri kabul etmeyen bu necip millet, 10 yıl önce tam da bu gece; devletine, bayrağına, ezanına ve geleceğine sahip çıkarak bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. 15 Temmuz, sadece bir darbe girişiminin bastırılması değil; topyekün bir dirilişin, milli kenetlenmenin ve uyanışın adıdır."

"Kayseri, 10 yıl önce olduğu gibi bugün de meydanlardadır"

Kayseri'nin o tarihi gecede gösterdiği dik duruşa değinen Gülsoy, açıklamasında, "O karanlık gecede Kayseri, yüz binlerce vatan sevdalısıyla Cumhuriyet Meydanı'na akın etmiş, günlerce süren 'Demokrasi Nöbetleri' ile iradesine siper olmuştur. Kayseri iş dünyasından esnafına, gencinden yaşlısına her bir hemşehrimiz, hainlerin karşısında dimdik durarak ezanımıza ve bayrağımıza sahip çıkmıştır. Bu ruh, aradan geçen 10 yıla rağmen ilk günkü azim ve kararlılıkla kalbimizde taşınmaktadır. Bizler, Çanakkale'de 253 bin yiğitle toprağı vatan kılan ecdadın torunlarıyız. 10 yıl önce de aynı ruhla, tankların önüne gövdesini koyan 251 vatan evladımız şehadet şerbetini içmiş, 2 bin 190 kahramanımız gazilik mertebesine ulaşmıştır. Bu vesileyle, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. 15 Temmuz gecesi Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan hain saldırıda şehadete yürüyen, birlikte okuyup birlikte üniforma giyen 23 yaşındaki iki fidanımızı, Bünyanlı şehidimiz Cennet Yiğit ve Yeşilhisarlı şehidimiz Kübra Doğanay hemşehrilerimizi asla unutmadık, unutmayacağız. Onların aziz hatıraları ve kıymetli aileleri bizlerin baş tacıdır" dedi.

"10 yıllık istikrarın gücüyle: İş dünyası olarak üretim nöbetindeyiz"

İş dünyasının sorumluluğuna dikkat çekerek ekonomik bağımsızlığın milli bağımsızlıkla eş değer olduğunu belirten KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Bizler Kayseri Ticaret Odası ve iş dünyası temsilcileri olarak, o gece meydanlarda tuttuğumuz demokrasi nöbetini bugün fabrikalarımızda, ticarethanelerimizde, AR-GE merkezlerimizde üretim nöbeti olarak sürdürüyoruz. Gelecek nesillerimize hainlerin tuzak kuramayacağı kadar güçlü, tam bağımsız bir Türkiye bırakmanın yolu; daha çok çalışmaktan, daha çok üretmekten ve dünya pazarlarında Türk bayrağını dalgalandırmaktan geçer. Ekonomimizi büyüterek, istihdamı artırarak ve ihracat rekorları kırarak demokrasimizi de taçlandırıyoruz. 15 Temmuz'un 10. yılında bir kez daha haykırıyoruz: Devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde, demokrasimizin ve ekonomimizin yılmaz bekçileriyiz. Rabbim bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ