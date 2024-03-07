KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kadınları Kutladı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yazılı bir açıklama yaparak tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Başkan Gülsoy mesajında, "Kadınlarımız, ülke olarak verimliliğimizin artırılmasında ve gelişimimizde en önemli etkendir" dedi.
Gelecek nesillerimizin mimarları olan kadınlarımızın her türlü saygı, taktir ve hürmeti hak ettiğini belirten KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Bir anne, bir eş, bir evlat olarak kadın, toplumu dönüştüren ve istikamet verendir. Kadınlarımıza onların kabiliyetlerini ortaya koyabilecekleri fırsatlar sunulmasına vesile olursak, toplum olarak her zaman daha da ileriye gidebiliriz" dedi.
Başkan Ömer Gülsoy, açıklamasında şöyle sürdürdü :
"Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan kadınlarımız toplumun her kademesinde görev aldığı gibi kahramanlık destanları yazarak eline silahı alıp düşmanın üzerine yürümüş, kucağında mermi ile cepheye koşmuştur. Günümüzde de, eğitimden bilime, siyasetten sanata, ekonomik alandan kamu yönetimine kadar her alanda üstün başarılar elde etmiştir. Bu özelliklerinden dolayı kadınlarımız, insanlığın kalbi, duygusu, estetiği, hatta hayatın temel anlamıdırlar. Kadının duygusal zekası ve varlığı, toplumun ve toplumsal barışının en büyük güvencesidir. Barışın, refahın, huzurun tüm dünyaya egemen olması ve toplumumuzu oluşturmadaki katkıları için üreten kadınlarımıza minnettarız. Onlara sadece senenin bir gününde değil, her zaman aynı sevgi ve duyarlılığı göstermeliyiz. Kadınlara yapılan yatırım Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırımdır. Sürdürülebilir kalkınmanın yolu kadınlarımızı da ekonomik sisteme hem işgücü hem de girişimci olarak entegre etmekten geçiyor. Ticarette ve girişimcilikte aktif rol alan kadınların ülkemize ve iş dünyasına vereceği katkıya daha çok ihtiyacımız var. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." - KAYSERİ
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Projesi açılış töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu eleştirerek, İstanbul'un trafik sorununu ve ulaşım projelerini konuştu. Ayrıca, yeni projelerin hayata geçirileceğini ve İstanbul'un yapı stokunun yenileneceğini belirtti. Erdoğan, sosyal medya belediyeciliğinin kullanım tarihinin yakında sona ereceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İstanbul'a hizmet sorumluluğu, yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir.
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AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, CHP'li belediyenin Kırşehir'deki 5 yılını değerlendirdi ve belediyenin AK Parti döneminde başlatılan projeleri tamamlayamadığını belirtti.
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