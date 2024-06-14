KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kurban Bayramı'nı kutladı

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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Bayramların manevi duyguları güçlendiren, birlik ve beraberliği pekiştiren özel günler olduğunu belirten Gülsoy, "Kurban Bayramı'yla oluşan manevi iklimin tüm milletimizi kucaklamasını, kardeşlik ve dayanışma duygularıyla paylaşma kültürümüzü artırmasını ve Filistin'de akan kanın son bulmasını diliyorum" dedi.

Başkan Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Millet ve tüm İslam alemi olarak; paylaşmanın, birlikteliğimizin ve bereketin bayramı olan bir Kurban Bayramını daha idrak edeceğiz. İslam coğrafyasında umutların yeşermesi ve kaosun bitmesi en büyük temennilerimizin arasında yerini almıştır. Bayramlar, sevinme günüdür, barış günüdür. Bayramlar, birlik beraberlik içerisinde huzura yürüme günüdür. İnşallah bu bayramda Filistin'de akan kan son bulur. Unutmamalıyız ki sevinçler ve mutluluklar paylaştıkça artar, üzüntüler ve acılar paylaştıkça azalır. Bu bayramda yardımlaşma ve dayanışma kültürümüze çok daha sıkı sarılalım. Yardımlaşma Anadolu kültürünün mayasında var. Büyüklerimizi ziyaret ederek, ellerinden öpelim, onların hayır duasını alalım. Küçüklerimizi de sevindirelim. Çevremizde bize ihtiyacı olan insanların varlığını unutmayarak; akraba, eş ve dostlarımızı, öksüz ve yetimlerimizi her zamankinden daha fazla hatırlamaya özen gösterelim. Kurban ibadeti yerine getirirken hayvana eziyet görüntüleri vicdanlarımızı yaralıyor, dinimizin öngördüğü şekilde ibadetlerimizi yerine getirelim. Paylaştıkça çoğaldığımız, bereketiyle büyüdüğümüz ülkemizden refah ve huzur hiç eksik olmasın. Bu vesileyle, yapılan ibadetlerin hayırlı, kesilen kurbanların kabul olması dileğiyle başta üyelerimiz ve hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor herkese sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmesini temenni ediyorum." - KAYSERİ