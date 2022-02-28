KTO'dan indirimli sağlık hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi

KTO'dan indirimli sağlık hizmeti

28.02.2022 11:46
KTO'dan indirimli sağlık hizmeti

Körfez Ticaret Odası (KTO), üyeleri ve yakınları için indirimli sağlık hizmeti sözleşmesi imzaladı.

Körfez Ticaret Odası (KTO), üyeleri ve yakınları için indirimli sağlık hizmeti sözleşmesi imzaladı.

Körfez Ticaret Odası, sağlık hizmeti alımında tercihini Özel Atakent Cihan Hastanesi'nden yana kullandı. Körfez Ticaret Odası'nı ziyaret eden Genel Müdür Yardımcısı Gültekin Görüm, oda üyeleri ve birinci derece yakınlarına sunulacak olan sağlık hizmeti detayları hakkında bilgi verdi. Önceki dönemde üyelerinin hastaneden sağlık hizmeti aldığını ve memnun kaldıklarını dile getiren Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, yetkilere teşekkürlerini iletti. Oda üyeleri ve yakınlarının karşılaşacağı sağlık sorunlarının çözümünde her zaman yardımcı olmaya hazır olduklarını belirten Görüm, Başkan Recep Öztürk'e teşekkürlerini sundu. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
'Tedarik krizinin yansımalarını görmemiz 2022 sonunu bulabilir' 'Tedarik krizinin yansımalarını görmemiz 2022 sonunu bulabilir' Afyonkarahisar Ticaret Borsası Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Ticaret, Körfez, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel KTO'dan indirimli sağlık hizmeti - Son Dakika


Son Dakika
11:42 Yeni araştırma: AK Parti'de düşüş sürüyor, yüzde 29,8! 6 partili ittifakta oy farkı yüzde 12'yi aştı!
11:34 Rusya'ya yönelik SWIFT kararları dünyada neye mal olacak? Petrol, buğday, gaz sıkıntısı kapıda!
11:28 Dolarda son durum: Haftaya yükselişle başladı, 13,83 TL'den işlem görüyor
11:23 Rusya'dan müzakereler öncesi dikkat çeken açıklama: Ukrayna hava sahasının tamamı kontrolümüz altında
11:00 Rusya Kiev'i vurmaya hazırlanıyor! Savunma Bakanlığı, "Siviller çıksın, askeri hedefleri vuracağız" dedi
10:59 Koronavirüste son tablo: En çok vaka görülen 10 il açıklandı
10:46 Rusya'dan önemli ekonomik karar! Faizi 1050 puan artırarak yüzde 20'ye yükselttiler
10:46 Rus askerlerin sözleri dikkat çekti: Bizi kandırdılar, tatbikat var dediler
10:42 Geçmişte yaşadıkları aşkla tekrar gündem olan Arda Kural'dan, Yıldız Asyalı itirafı: Beni aldattı
10:35 Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 11:52:27. #1.12#
SON DAKİKA: KTO'dan indirimli sağlık hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement