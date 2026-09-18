Küba'da ülke genelinde tam kesinti oldu, yaklaşık 9 milyon nüfuslu ülkede yaşam durdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küba'da ülke genelinde tam kesinti oldu, yaklaşık 9 milyon nüfuslu ülkede yaşam durdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaklaşık 9 milyon nüfuslu Küba'da ülke genelinde elektrik kesintisi nedeniyle yaşam durma noktasına geldi. Küba Enerji ve Maden Bakanlığı, şebekede tam kesinti meydana geldiğini ve sistemin yeniden devreye alınması için protokollerin başlatıldığını duyurdu.

Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip Küba'da elektrik şebekesinde meydana gelen kesinti nedeniyle ülke genelinde elektriklerin kesildiği bildirildi.

Küba Enerji ve Maden Bakanlığı, ülke genelinde elektrik şebekesinde kesinti meydana geldiğini bildirdi. Açıklamada, "Elektrik şebekesinde tam bir kesinti meydana gelmiştir. Sistemin yeniden devreye alınmasına yönelik protokoller uygulanmaya başlandı" ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası kaynaklara göre yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip Küba'da elektrik kesintisi nedeniyle ülke genelinde yaşam durma noktasına geldi.

Küba'nın eskiyen elektrik üretim altyapısı, yakıt sıkıntısı ve altyapının giderek kötüleşmesi nedeniyle uzun süredir baskı altında bulunuyor. ABD'nin Küba'ya yönelik yaptırımları ve petrol tedarikindeki kısıtlamalarının da ülkenin enerji krizini derinleştirdiği biliniyor.

Ülke genelindeki elektrik şebekesi devrede olduğu dönemlerde dahi sıklıkla bölgesel kesintiler yaşanırken, milyonlarca kişi elektriksiz kalıyor.

Kaynak: İHA
EnerjiGüncelDünyaYerelMadenKübaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye Kupası’nda inanılmaz gece İki maçta 20 gol çıktı Türkiye Kupası'nda inanılmaz gece! İki maçta 20 gol çıktı
61 yaşındaki adamın cansız bedeni derede bulundu 61 yaşındaki adamın cansız bedeni derede bulundu
Adıyaman Kahta’da 6. kattan düşen 2 çocuk annesi kadın kurtarılamadı Adıyaman Kahta'da 6. kattan düşen 2 çocuk annesi kadın kurtarılamadı
Eyüpsultan’da yanan otobüste ağır yaralanan 10 yaşındaki Nazlı Seraç hayatını kaybetti Eyüpsultan'da yanan otobüste ağır yaralanan 10 yaşındaki Nazlı Seraç hayatını kaybetti
39 ilde koltuklar değişti Müge Anlı’nın eşine kötü haber 39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber
Emniyette büyük değişim Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi Emniyette büyük değişim! Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi
23:12
Japonya’nın eski başbakanı sokakta broşür dağıtırken görüntülendi
Japonya'nın eski başbakanı sokakta broşür dağıtırken görüntülendi
22:54
Duma seçimlerinde çevrimiçi oy kullanan Putin’in bilgisayarındaki işletim sisteminin lisanssız olduğu fark edildi
Duma seçimlerinde çevrimiçi oy kullanan Putin'in bilgisayarındaki işletim sisteminin lisanssız olduğu fark edildi
22:46
Ne Yavaş ne İmamoğlu İşte Özgür Özel’in adaylık için görüştüğü isim
Ne Yavaş ne İmamoğlu! İşte Özgür Özel'in adaylık için görüştüğü isim
22:24
Fahiş fiyat soruşturmasında yeni gelişme 40 şüphelinin tamamı tutuklandı
Fahiş fiyat soruşturmasında yeni gelişme! 40 şüphelinin tamamı tutuklandı
20:58
Özel’den vatandaşa ağza alınmayacak sözler Ortalık bir anda buz kesti
Özel'den vatandaşa ağza alınmayacak sözler! Ortalık bir anda buz kesti
20:51
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim hakkında tutuklama talebi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim hakkında tutuklama talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 23:25:39. #7.12#
SON DAKİKA: Küba'da ülke genelinde tam kesinti oldu, yaklaşık 9 milyon nüfuslu ülkede yaşam durdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement