Kubilay Töre TÜRK-İŞ İl Başkanı Oldu

TÜRK-İŞ Konfederasyonu tarafından alınan karar doğrultusunda, 3 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla Sivas TÜRK-İŞ İl Başkanlığı görevine TOLEYİS Sendikası Sivas Şube Başkanı Kubilay Töre atandı.

Töre, yürüttüğü TOLEYİS Şube Başkanlığı görevini sürdürürken, Sivas'ta TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların ortak çalışmalarının koordinasyonunu da İl Başkanı olarak yürütecek.

Töre yaptığı değerlendirmede, "Sivas'ta emeğin sesi olmaya, işçi kardeşlerimizin haklarını en güçlü şekilde savunmaya ve tüm sendikalarımızla birlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.