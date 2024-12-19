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Küçük Esnaf Zor Durumda

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Zafer Partisi Yozgat İl Başkanı, küçük esnafın fahiş kiralar ve artan maliyetlerle zorlandığını belirtti.

19.12.2024 11:20
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Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT)- Zafer Partisi Yozgat İl Başkanı Deniz Altıntaş, küçük esnafın sırtına yüklenen yükü artık taşıyamaz duruma geldiğini belirterek, "Esnaf, Bağ-Kur primini yatıramıyor, kirasını ödeyemiyor. Kiralardaki fahiş artış herkesin şu anda önünde cereyan ediyor, pek çok esnaf, ev sahibi, mülk sahibiyle mahkemelik durumda" dedi.

Hem tarımsal üretim yapan hem de esnaf olan Zafer Partisi Yozgat İl Başkanı Deniz Altıntaş, küçük esnaf ve üreticinin çok zor günler geçirdiğini, 2025 yılında uygulanacak yeni vergileri esnafın, üreticinin, orta gelirlilerin taşıyacak mecalinin kalmadığını söyledi. "Yıllardır üretim yapıyoruz. Üretimden de doğru dürüst bir şey kazanamıyoruz" diyen Altıntaş, "Özellikle son bir, iki yıldır küçük esnaf ve üretici gerçekten çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya. Yaklaşık iki yıldır esnafın Bağ-Kur primlerine çok zam geldi, muhasebe ücretleri arttı" diye konuştu.

"AK Parti iktidarı tarafından büyük şirketler korunduğunu" ileri süren Altıntaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi yıl sonu itibarıyla şirketlerden 12 bin lira, küçük defterlerden de 3 bin lira defter tasdik ücreti isteniyor, bunu muhasebeci istiyor. Bunun büyük bir kısmı zaten noterde yapılıyor ve notere veriliyor. 2025 yılı içerisinde ise matrahsız dahi olsa şirketlerden ve küçük esnaftan muhasebe ücretlerinin tam olarak tahsil edileceği ve şirketler matrahsız dahi olsa büyük deftere tabii tutulacağı söyleniyor. Yani sizin bir şirketiniz var diyelim, şirket kapatmakta ayrıca masraf gerektiren bir iş, şirketinizde bir işlem yapmıyorsunuz ama orada duruyor, ücret ödüyorsunuz muhasebeye. Fakat bundan sonra büyük deftere tabi olacak bu şirket. Bütün bunlar yapılırken bir yandan da mesela büyük şirketlerin Türkiye'deki bin 250 tane büyük şirketin, Türkiye bütçesinin dörtte biri kadar olan bir dilimi üç milyar liralık bunlara böyle avantaj sağlanıyor, AKP iktidarı tarafından. Mehmet Cengiz'in vergi borçları affediliyor. Onlara büyük bir ayrıcalık tanınırken küçük esnaf resmen gırtlaklanıyor.

"Esnaf olarak bunu daha fazla taşıyacak mecalimiz kalmadı"

Sobayı da yakmaya kalksanız 20 lira olmuş kömürün bir torbası. Esnaf Bağ-Kur'unu yatıramıyor, kirasını ödeyemiyor. Kiralardaki fahiş artış herkesin şu anda önünde cereyan ediyor, pek çok esnaf, ev sahibi, mülk sahibiyle mahkemelik durumda. Bütün bunları orta sınıfın sırtına yükleyip, bizim sırtımızdan bir yandan Suriyeli besleyeceksin, bir yandan müteahhitlere rant vereceksin, bir yandan bu beşli çete diye tabir edilen insanların vergi borçlarını affedeceksin. Bizim esnaf olarak bunu daha fazla taşıyacak mecalimiz kalmadı."

Küçük Esnaf Zor Durumda
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Küçük Esnaf Zor Durumda - Son Dakika

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