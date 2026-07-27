Küçük Girişimciler: Simit Satışıyla Öğreniyorlar - Son Dakika
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Küçük Girişimciler: Simit Satışıyla Öğreniyorlar

Küçük Girişimciler: Simit Satışıyla Öğreniyorlar
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Eskişehir'de iki kardeş, ebeveynlerinin gözetiminde simit satarak ticaret öğreniyor.

Eskişehir'de 8 yaşındaki Nail Eren ve 9 yaşındaki kardeşi Tenzile, ebeveynlerinin gözetiminde simit satarak nasıl para kazanılacağını öğreniyor.

Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi'nde Nail Eren Elik ve kız kardeşi Tenzile Elik, ailesiyle birlikte dışarıya gezmeye çıktıklarında çevredeki vatandaşlara simit satıyor. Hem para biriktiren hem de ticareti öğrenen kardeşler, birlikte dolaşırken renkli görüntüler oluşturuyor. Çocukların babası Beytullah Elik, "Biz çocuklarımıza yol gösteriyoruz. Bizim kontrolümüzde bir şeyler öğreniyorlar. Amacımız, para nasıl kazanılıyor, nasıl harcanıyor, bunları öğrenmeleri. Bizleri gören vatandaşlarda seviniyorlar, hoşlarına gidiyor. Simit alan insanların amacı, onları sevindirmek oluyor. Biz de çocuklara hayatı buradan göstermeye başlıyoruz. Küçüklükten alıştıralım ki, büyüdüklerinde zorlanmasınlar istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Simit, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Küçük Girişimciler: Simit Satışıyla Öğreniyorlar - Son Dakika

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