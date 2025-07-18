Küçük Kızın Sorduğu Soruya Fatma Şahin\'den İlham Veren Cevap

Tokat'ta 23 Nisan'da küçük bir kız çocuğunun sorduğu "Kızdan belediye başkanı olur mu?" sorusu, Türkiye'nin ilk kadın büyükşehir belediye başkanlarından biri olan Fatma Şahin'in Tokat ziyaretiyle cevabını buldu.

Minik kalplerden büyük soru

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makam koltuğuna oturan çocuklar arasında yer alan bir kız çocuğu, "Kızdan belediye başkanı olur mu?" diye sorarak dikkatleri üzerine çekmişti. Başkan Yazıcıoğlu'nun, "Elbette olur. Neden olmasın? Fatma Şahin gibi kadın belediye başkanlarımız var" cevabı, hem ilham vermiş hem de sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Fatma Şahin'den anlamlı mesaj

Tokat'taki bu anlamlı anlara kayıtsız kalmayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya hesabından minik kıza seslenerek "Olur güzel kızım, senin ifadenle 'kızdan belediye başkanı' olur. Vali olur, hatta Cumhurbaşkanı bile olur" mesajını paylaşarak Tokatlı miniklere destek vermişti.

Şahin miniklerle bir arada

Tokat Belediyesi'nde gerçekleşen buluşmada ise duygusal bir an yaşandı. 23 Nisan'da gündem olan minik kızlar, bu kez ellerinde çiçeklerle Fatma Şahin'in makamını ziyaret etti. Başkan Şahin, çocukları sevgiyle karşılayarak onları öpüp sohbet etti.

Hem Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun sözleri hem de Fatma Şahin'in çocuklara verdiği cevap, Türkiye'de kadınların liderlik rolüne dair farkındalığın artmasına katkı sağladı. Küçük bir kız çocuğunun merakıyla başlayan bu anlamlı diyalog, Tokat ve Gaziantep arasında gönül köprüsü kurarken, geleceğin kadın liderlerine de ilham verdi. - TOKAT