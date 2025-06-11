Küçük Öğrencilerden Hastane Ziyareti

Afyonkarahisar'da Engelsiz Kur'an Kursu'nda eğitim gören 4-6 yaş grubundaki öğrenciler tarafından özel olarak hazırlanan hediyeler, hastanede yatan çocuklara hediye edildi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Manevi Destek Birimi, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Manevi Danışmanlar Resul Kızıldağ ve Merve Çelik ile Engelsiz 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğreticisi Nesibe Taşdemir iş birliğinde, hastanede tedavi gören çocuk hastalara hediyeler dağıtıldı. Hediyeler, Engelsiz Kur'an Kursu'nda eğitim gören 4-6 yaş grubundaki öğrenciler tarafından, hastanede yatan kardeşleri için özel olarak hazırlandı. Küçük yüreklerin büyük gönüllülükle hazırladığı hediyeler, hasta çocuklar ve aileleri için moral ve sevinç kaynağı oldu. Etkinlik sırasında Manevi Rehberler ve Kur'an kursu öğreticisi, hastalarla ve yakınlarıyla yakından ilgilenerek bayramlarını tebrik etti, acil şifa temennilerinde bulundu. Hastane çalışanları da gösterilen bu anlamlı ilgiden dolayı teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR