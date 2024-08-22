Küçükçekmece Belediyesi Kadın Eşitlik Merkezi'nde Yeni Dönem Kayıtları Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Küçükçekmece Belediyesi Kadın Eşitlik Merkezi'nde Yeni Dönem Kayıtları Başlıyor

Küçükçekmece Belediyesi Kadın Eşitlik Merkezi\'nde Yeni Dönem Kayıtları Başlıyor

Küçükçekmece Belediyesi Kadın Eşitlik Merkezi'nin 12 farklı branştan oluşan hobi ve meslek edindirme kursları yeni dönem kayıtları Eylül ayında başlıyor. Kadınlar, kurslara katılarak hem meslek ediniyor hem de aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Kursları başarı ile tamamlayanlar sertifika almaya hak kazanıyor.

22.08.2024 10:01  Güncelleme: 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece Belediyesi Kadın Eşitlik Merkezi'nin 12 farklı branştan oluşan hobi ve meslek edindirme kursları yeni dönem kayıtları Eylül ayında başlıyor.

Küçükçekmece Belediyesi Kadın Eşitlik Merkezi'nin 12 farklı branştan oluşan hobi ve meslek edindirme kursları yeni dönem kayıtları Eylül ayında başlıyor. Küçükçekmece Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile hayata geçirilen kurslara katılan kadınlar, hem meslek ediniyor hem de aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Ayrıca kursları başarı ile tamamlayan kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanıyor.

12 branşta eğitim

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kadın Eşitlik Merkezinde; Pastacı ve Aşçı Çırağı, Okuma Yazma, Bilgisayar İşletmenliği, Ofis Programları Kullanımı, Nevresim Takımları Dikimi, İğne Oyası, İlk Yardım, Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Eğitimi, Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk gibi 12 branşta ücretsiz eğitim verilecek.

Kayıtlar 2-13 Eylül tarihlerinde alınacak

Kadın Eşitlik Merkezi, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmenin yanı sıra düzenlediği kurslarla kadınlara meslek edindiriyor ve iş hayatında kadın istihdamının artırılmasını sağlıyor. Hobi ve meslek edindirme kurslarına katılmak isteyenlerin; 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf, ikametgah belgesi ve öğrenim belgesi ile İnönü Mahallesi'ndeki Kadın Eşitlik Merkezi'ne kayıt yaptırması gerekiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Küçükçekmece Belediyesi, Eylül, Kadın, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Küçükçekmece Belediyesi Kadın Eşitlik Merkezi'nde Yeni Dönem Kayıtları Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
13:08 Prof. Dr. Yavuz’dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var Prof. Dr. Yavuz'dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
07:38 Okan Buruk’tan olay tepki: İsviçre’nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz Okan Buruk'tan olay tepki: İsviçre'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz
01:13 Bursa’da CHP’li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu Bursa'da CHP'li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu
00:49 Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı
00:44 Trump’a mitingde ’’kurşun geçirmez camlı’’ önlem Trump'a mitingde ''kurşun geçirmez camlı'' önlem
23:52 Galatasaray, Young Boys’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 15:12:29. #1.13#
SON DAKİKA: Küçükçekmece Belediyesi Kadın Eşitlik Merkezi'nde Yeni Dönem Kayıtları Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement