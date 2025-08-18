Küçükçekmece Belediyesi'nden Asker Adaylarına Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Küçükçekmece Belediyesi'nden Asker Adaylarına Destek

Küçükçekmece Belediyesi\'nden Asker Adaylarına Destek
18.08.2025 10:35  Güncelleme: 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece Belediyesi, vatani görevini yerine getirecek gençler için 2021'den bu yana yaklaşık 1300 ücretsiz asker çantası dağıttı. Çantada temel asker malzemeleri bulunuyor.

Küçükçekmece Belediyesi, vatani görevini yerine getirecek gençlere asker çantası ile destek oluyor. Bu kapsamda 2021 yılından beri yaklaşık 1300 vatandaşa ücretsiz asker çantası dağıtıldı.

Küçükçekmece Belediyesi, vatani görevini yerine getirecek gençlere asker çantası ile destek oluyor. Asker çantası, Küçükçekmece sınırlarında ikamet eden ve askerlik zamanı gelmiş tüm vatandaşlara veriliyor. Çantada fanila, iç çamaşır seti, çorap, havlu takımı, ağız bakım seti, kolonya, tırnak makası ve tıraş seti gibi temel ihtiyaçlar yer alıyor.

Tüm asker adayları yararlanabiliyor

Asker çantası almak isteyen vatandaşlar, sülüs belgesiyle Küçükçekmece Belediyesi ana hizmet binasında bulunan Çözüm Merkezi birimine başvurarak çantalarını teslim alabilirler.

"Her şartta vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Vatani görevini yerine getirmek üzere askere giden evlatlarımız için hayata geçirdiğimiz asker çantası hizmetimizle vatandaşlarımızın her anında yanında olmaya ve onlara bir nebze olsa destek olmaya çalışıyoruz. Canı pahasına bizlerin huzurunu ve güvenliğini sağlayan tüm vatan evlatlarına hayırlı tezkereler diliyor, sağ salim ailelerine ve sevdiklerine kavuşmalarını diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Küçükçekmece Belediyesi, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Küçükçekmece, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Küçükçekmece Belediyesi'nden Asker Adaylarına Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

07:40
Memurlar bugün iş bırakıyor İlk iptal haberi İZBAN’dan geldi
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi
09:09
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’yi 50 bin askerle vuracaklar
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 10:43:41. #7.13#
SON DAKİKA: Küçükçekmece Belediyesi'nden Asker Adaylarına Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.