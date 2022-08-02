Küçükçekmece'de Yol Çalışmaları Sürüyor

Küçükçekmece Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol düzenleme ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Sürücülere güvenli sürüş imkanı sunmayı ve kente prestijli yollar kazandırmayı hedefleyen Küçükçekmece Belediyesi, ilçede son üç yılda 107 bin 775 ton asfalt ile 93 bin 554 metre yolu yenilerken; 62 bin 375 ton asfalt ile 260 bin metrekare alanda da lokal asfalt yama çalışması yürüttü.

Ekiplerce yürütülen yol yapım hizmetleri kapsamında; mevsim koşullarının etkisiyle bozularak deforme olan, can ve mal güvenliğini olumsuz etkileyebilecek yollar, kullanıma uygun hale getirilip iyileştirilerek sıcak asfaltla kaplanıyor. Üstyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve yollara, asfaltlama çalışmalarının ardından yol çizgileri de çekilerek araç ve yayaların trafik güvenliği artırılıyor.

Yol bakım ve onarım çalışmalarını kentin ihtiyaç duyulan noktalarında sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Kemal Çebi, şunları söyledi:

"Yaptığımız yatırımlarla bu kentin çehresini değiştirmeyi ve kentlinin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Komşularımızın modern, konforlu ve güvenli bir yolculuk yapabilmeleri için en başta hayatlarını kolaylaştırmak için yol çalışmalarını çok önemsiyorum. Çalışmaları sık sık yerinde incelemeye de gayret gösteriyorum. Bu anlamda bize ulaşan, yönlendiren, taleplerini ileten tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Yol yenileme, bakım, onarım çalışmaları mevsim şartları elverdiği sürece devam edecek."