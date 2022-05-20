Küçükçekmece'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

20.05.2022 09:08

Küçükçekmece'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı Bayram kutlamalarında Morphia, Redd ve Moğollar sahne aldı Küçükçekmece Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yılını, düzenlenen bir dizi etkinlikle coşkuyla kutladı.

Küçükçekmece'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Bayram kutlamalarında Morphia, Redd ve Moğollar sahne aldı

İSTANBUL - Küçükçekmece Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yılını, düzenlenen bir dizi etkinlikle coşkuyla kutladı.

Küçükçekmece Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle bir etkinlik düzenledi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin de katıldığı kortejde vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde yürüdü. Sefaköy Kültür Sanat Merkezi'nin önünden başlayan kortej, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Morphia, Redd ve Moğollar konseri ile son buldu.

"Türkiye sonuna kadar var olacak"

Kortej öncesinde açıklamalarda bulunan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Bu bayram, bizim için çok önemli bir bayram. Milli bayramımız; dolayısıyla özgürlüğün, bir vatan olmanın, cumhuriyet kurmanın ilk adımı. Ülkesini, milletini seven insanların bir araya geldiği ve büyük önder Atatürk'ün çağrısıyla hiç tereddüt etmeden toplanıp topraklarımızdaki düşmanları yenmenin bir başlangıç tarihi. Türkiye var oldukça ki sonuna kadar var olacak, bizler, bizden sonra gelenler, gençler, bu topraklar üzerinde yaşayan herkes bu milli bayramı coşkuyla kutlayacaktır" şeklinde konuştu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'yla ilgili duygularını dile getiren İrem Hilal Demirci, "Bu etkinlik çok güzel. Kemal Çebi Bey'e teşekkür ederiz. 19 Mayıs'ın ve Atatürk'ün bize armağan ettiği bütün bayramların da aynı coşkuyla kutlanmasını istiyorum" dedi.

Herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan 23 yaşındaki Metehan Küçük ise, "Üniversite öğrencileri olarak belediyemize bizi böyle bir etkinlikle ağırladığı için çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz, yaşasın 19 Mayıs" diye belirtti.

Küçükçekmece'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Küçükçekmece'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Küçükçekmece'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Küçükçekmece'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

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Kaynak: İHA

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