Küçükçekmece'de 4. Toplu Sünnet Şöleni Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Küçükçekmece'de 4. Toplu Sünnet Şöleni Gerçekleşti

Küçükçekmece\'de 4. Toplu Sünnet Şöleni Gerçekleşti

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Toplu Sünnet Şöleni'nde 162 çocuğun sünneti yapıldı. Etkinlikte eğlenceler, gösteriler ve hediyelerle çocukların özel anları kutlandı.

15.09.2024 10:05  Güncelleme: 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen toplu sünnet şöleninde 162 çocuğun ücretsiz olarak sünnet edildi. Çocuklar ve ailelerinin katıldığı şölen, animasyonlar ve çeşitli eğlencelerle renkli görüntülere sahne oldu.

Küçükçekmece Belediyesi, dar gelirli ailelerin 162 çocuğunu ilçedeki 2 hastanede sünnet ettirdi. Sünnet edilen çocuklar geleneksel kıyafetlerini giyerek İstasyon Caddesi'nden Menekşe Caddesi'ne kadar konvoy yaptı. Yaşar Kemal Sanat Evi'nin bahçesinde gerçekleştirilen programa Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, etkinliğe sponsor olan hastanelerin sahipleri, çocuklar ve aileleri katıldı. Etkinlikte, çocuklar için sahne gösterileri, boyama atölyeleri ve sonunda ise yemek ikram edildi. Belediye başkanı Kemal Çebi, çocuklarla toplu fotoğraf çekildikten sonra çocuklara hediyeler verdi.

"Bu geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Sünnet edilen çocuklarla beraber toplu fotoğraf çekiminin ardından kürsüde konuşma yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi,"Mübarek bir akşam. Mübarek günümüzü de kutluyor ve tebrik ediyorum. Nice böyle günlerde yeniden sağlıklı bir şekilde buluşmayı diliyorum. Değerli Küçükçekmeceliler, bugün burada çocuklarımızın en güzel anlarından birine tanıklık etmek için toplanmış bulunuyoruz. Bir geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Küçükçekmece Belediyesi olarak bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz sünnet şölenini artık geleneksel hale getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Çocuklarımızın bu özel anlarını paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Onların sağlıklı ve mutlu bir şekilde büyümeleri için bu tür organizasyonları önemsiyoruz ve devam edeceğiz" dedi.

"Mümkün olduğunca dar gelirli ailelerin çocuklarına katkı sunmaya çalışıyoruz"

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Toplu Sünnet Şöleni'nin geleneksel bir hale geldiğini ifade eden Başkan Çebi, "Çocuklarımız kadar bizim içinde anlamlı bir gün. Geleneklerimizde ve bizim ülkemizde sünnet çok kıymetli, değerli bir geleneğimizdir. 4'üncüsünü gerçekleştirdik sünnet şölenimizin. Pandemi döneminde ara vermiştik. Artık geleneksel hale geldi. Her yıl ihtiyaç sahibi ailelerimizde çocuklarımızı da tespit ettirerek sünnet ettiriyoruz. Kıyafetlerini giydiriyoruz ve beraber bir gün geçiriyoruz. Burada şimdi sünnet eğlencesi yapacaklar. Dolayısıyla yaptığımız bu işten bizde çok memnunuz ve çocuklarımız da memnun. Çocuklarımız doğuyorlar, büyüyorlar, okula gidiyorlar eğitim alıyorlar çok değerli şeyler bunlar. Sonra evleniyorlar ve onlarda çocuk sahibi oluyorlar. Ama en az onlar kadar değerli erkekler için sünnettir. Bu konuda mümkün olduğunca dar gelirli ailelerin çocuklarına katkı sunmaya çalışıyoruz ve onlarla bir gün böyle güzel zaman geçirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Toplu Sünnet Şöleni'nde sünnet edilen çocuğu ile beraber eğlenceye katılan anne Burçin Biliç, "Çok heyecanlı bir gün. Güzel ve duygusalım. Rabbim inşallah daha güzel günlerini nasip etsin. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir etkinlik. Ama oğlumuzun bu etkinliğini kaçırmak istemedik" şeklinde konuştu.

Etkinliklerde çok eğlendiğini ifade eden 9 yaşındaki Arda Biliç ise, " Eğlenceler güzel, burada olduğum için mutluyum. Oyun oynadım. Başkanla fotoğraf çekildim. Kemal başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Küçükçekmece Belediyesi, Yerel Yönetim, Küçükçekmece, Etkinlikler, Sünnet, Eğitim, Yerel, Yaşam, Çocuk, Şölen, Son Dakika

Son Dakika Yerel Küçükçekmece'de 4. Toplu Sünnet Şöleni Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:06 Kahreden fotoğraf Narin’in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı
01:02 FBI, ’Suikast girişimi’ dedi Trump golf oynarken ateş açılmıştı FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı
23:59 Yer: Adana Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 02:48:43. #1.13#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de 4. Toplu Sünnet Şöleni Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement