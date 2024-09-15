Küçükçekmece\'de 4. Toplu Sünnet Şöleni Gerçekleşti

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Küçükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen toplu sünnet şöleninde 162 çocuğun ücretsiz olarak sünnet edildi. Çocuklar ve ailelerinin katıldığı şölen, animasyonlar ve çeşitli eğlencelerle renkli görüntülere sahne oldu.

Küçükçekmece Belediyesi, dar gelirli ailelerin 162 çocuğunu ilçedeki 2 hastanede sünnet ettirdi. Sünnet edilen çocuklar geleneksel kıyafetlerini giyerek İstasyon Caddesi'nden Menekşe Caddesi'ne kadar konvoy yaptı. Yaşar Kemal Sanat Evi'nin bahçesinde gerçekleştirilen programa Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, etkinliğe sponsor olan hastanelerin sahipleri, çocuklar ve aileleri katıldı. Etkinlikte, çocuklar için sahne gösterileri, boyama atölyeleri ve sonunda ise yemek ikram edildi. Belediye başkanı Kemal Çebi, çocuklarla toplu fotoğraf çekildikten sonra çocuklara hediyeler verdi.

"Bu geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Sünnet edilen çocuklarla beraber toplu fotoğraf çekiminin ardından kürsüde konuşma yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi,"Mübarek bir akşam. Mübarek günümüzü de kutluyor ve tebrik ediyorum. Nice böyle günlerde yeniden sağlıklı bir şekilde buluşmayı diliyorum. Değerli Küçükçekmeceliler, bugün burada çocuklarımızın en güzel anlarından birine tanıklık etmek için toplanmış bulunuyoruz. Bir geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Küçükçekmece Belediyesi olarak bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz sünnet şölenini artık geleneksel hale getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Çocuklarımızın bu özel anlarını paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Onların sağlıklı ve mutlu bir şekilde büyümeleri için bu tür organizasyonları önemsiyoruz ve devam edeceğiz" dedi.

"Mümkün olduğunca dar gelirli ailelerin çocuklarına katkı sunmaya çalışıyoruz"

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Toplu Sünnet Şöleni'nin geleneksel bir hale geldiğini ifade eden Başkan Çebi, "Çocuklarımız kadar bizim içinde anlamlı bir gün. Geleneklerimizde ve bizim ülkemizde sünnet çok kıymetli, değerli bir geleneğimizdir. 4'üncüsünü gerçekleştirdik sünnet şölenimizin. Pandemi döneminde ara vermiştik. Artık geleneksel hale geldi. Her yıl ihtiyaç sahibi ailelerimizde çocuklarımızı da tespit ettirerek sünnet ettiriyoruz. Kıyafetlerini giydiriyoruz ve beraber bir gün geçiriyoruz. Burada şimdi sünnet eğlencesi yapacaklar. Dolayısıyla yaptığımız bu işten bizde çok memnunuz ve çocuklarımız da memnun. Çocuklarımız doğuyorlar, büyüyorlar, okula gidiyorlar eğitim alıyorlar çok değerli şeyler bunlar. Sonra evleniyorlar ve onlarda çocuk sahibi oluyorlar. Ama en az onlar kadar değerli erkekler için sünnettir. Bu konuda mümkün olduğunca dar gelirli ailelerin çocuklarına katkı sunmaya çalışıyoruz ve onlarla bir gün böyle güzel zaman geçirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Toplu Sünnet Şöleni'nde sünnet edilen çocuğu ile beraber eğlenceye katılan anne Burçin Biliç, "Çok heyecanlı bir gün. Güzel ve duygusalım. Rabbim inşallah daha güzel günlerini nasip etsin. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir etkinlik. Ama oğlumuzun bu etkinliğini kaçırmak istemedik" şeklinde konuştu.

Etkinliklerde çok eğlendiğini ifade eden 9 yaşındaki Arda Biliç ise, " Eğlenceler güzel, burada olduğum için mutluyum. Oyun oynadım. Başkanla fotoğraf çekildim. Kemal başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL