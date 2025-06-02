Küçükçekmece'de yanan araca vatandaşlar yangın tüpü ve içi su dolu kovalarla müdahale etti.
Olay bugün Küçükçekmece Halkalı'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde olan bir araç aniden yanmaya başladı. Yol ortasında yanan araca çevrede bulunana vatandaşlar yangın tüpü ve su dolu kovalarla müdahale etti. Yangın vatandaşların müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Küçükçekmece'de Araç Yangınına Vatandaş Müdahalesi - Son Dakika
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