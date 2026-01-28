Ücretsiz sömestir etkinliklerine binlerce öğrenci katıldı

Çocuklar, Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen kültür gezileri ile eğlenceli ve kaliteli bir sömestir tatili geçirdi.

Küçükçekmecekmeceli çocuklar, Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen kültür gezileri ile eğlenceli ve kaliteli bir sömestir tatili geçirdi. Ayrıca atölyeler, yarışmalar, çocuk sinemaları gibi ücretsiz olarak düzenlenen sömestir etkinliklerine binlerce öğrenci katıldı. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen geziler kapsamında 10-18 yaş arası çocuklar; Kedi, İtfaiye, Rahmi Koç, Hava Kuvvetleri, 1453 Panorama ve Dijital Deneyim Müzesi'ni gezdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen gezilerde ise 8-30 yaş arası katılımcılar; Museum Of İllusion İstanbul, Harbiye, Havacılık, Fenerbahçe, Panorama 1453, Hava Kuvvetleri, Dijital Deneyim, Modern Sanatlar, Hababam Sınıfı, Sakıp Sabancı, Salt Galata, Rahmi Koç, Atatürk Devrimleri ve Harbiye Askeri müzesi, Ali Kuşçu Uzay Evi, Şişli Atatürk Evi, Matematik Evi, Rami Kütüphanesi, Boğaziçi Kandilli Rasathanesi, Artİstanbul Feshane ve Üsküdar Bilim Merkezi gibi İstanbul'un önemli müze ve kültürel yerlerini gezdi. Ayrıca Görünenin Ötesi, 'Bir Tuvalin Ardındaki Dünya' Sanat, Folia ve Köşk Folia sergilerine de geziler düzenlendi.

Birbirinden eğlenceli etkinlikler gerçekleştirildi

Bilim ve kültür gezileri dışında sömestir etkinlikleri kapsamında; origami ve bileklik yapımı, masal, günlük tiyatro, VR sanal gözlük deneyimi, seramik boyama, meslek ve kariyer, plastik makyaj, eğlenceli fen deneyleri, akıl ve zeka oyunları, eğlenceli bilim, ayraç yapım, afet farkındalık, boncuktan bileklik yapım, anne- çocuk drama, geri dönüşüm, eğlenceli oyunlar, eğitsel oyunlar ve mandala gibi çeşitli atölyeler; sandalye kapmaca, yapboz hız, mendil kapmaca, bowling, satranç, masa oyunları, ailemle satranç, dart oyunu, pinpon topu taşıma, MBOT robot, basket atma, parkur ve ailemle yarışıyorum gibi yarışmalar, beden perküsyonu ve çocuk sinemaları düzenlendi.

Ayrıca 5-12 yaş arası çocuklar için Trafik Eğitim Parkı'nda teorik eğitim ve uygulamalı parkur ve sürüş etkinlikleri; Spor Okulları bünyesinde 6-13 yaş arası çocuklar için de temel hareket gelişimi, voleybol, basketbol ve taekwondo parkurları düzenlendi. - İSTANBUL