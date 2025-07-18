Küçükçekmece'de 'Evlilik Okulu Rehberi Çalıştayı' Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de 'Evlilik Okulu Rehberi Çalıştayı' Gerçekleştirildi

Küçükçekmece\'de \'Evlilik Okulu Rehberi Çalıştayı\' Gerçekleştirildi
18.07.2025 10:56  Güncelleme: 11:00
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Küçükçekmece Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 'Evlilik Okulu Rehberi Çalıştayı', toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve sağlıklı evlilik dinamiklerine dair bilgi kazandırmak amacıyla yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Küçükçekmece Belediyesi işbirliği ile Küçükçekmece'de kadınların ve tüm kırılgan grupların kentsel yaşamda eşit, özgür ve güvenli bir biçimde var olabilmesi amacıyla "Evlilik Okulu Rehberi Çalıştayı" yapıldı. Çakka Davet Salonu'nda gerçekleştirilen programa; İBB Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Aygün, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, uzman psikologlar, sosyologlar ve sosyal hizmetler uzmanları katıldı.

Küçükçekmece Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı programda beş ayrı masa oluşturuldu ve her masada belirli bir tematik başlık altında; tartışma, sunumlar ve geribildirim oturumları düzenlendi. Ayrıca çalıştayda; toplumun farklı kesimlerine hitap edecek şekilde evliliğe hazırlık, sağlıklı ilişki dinamikleri, iletişim becerileri, çatışma çözümü, psikolojik dayanıklılık ve aile içi roller gibi konularda bilgi ve beceri kazandırmak hedeflendi. Çalıştay sonunda elde edilen veriler ile Evlilik Okulu Rehberi'ne doğrudan katkı sağlandı ve bu alanda kamuoyuna yönelik önemli bir kaynak oluşturuldu.

" Türkiye'de bir ilk: Evlilik Okulu Rehberi Çalıştayı"

İBB Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Yardımcısı Ebru Oğuz çalıştay hakkında, "Gerçekleştirmiş olduğumuz 'Evlilik Okulu Rehberi Çalıştayı' Türkiye'de bir ilk ve bunu Küçükçekmece Belediyesi ile birlikte gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Evlilik içerisinde yaşanabilecek hem kadını hem de erkeği doğru konumlandırabilecek bir rehber elde etmek istiyoruz ve bu rehberi de zaman içerisinde kamuoyuna sunmak istiyoruz. Hedefimiz; sağlıklı ilişki, sağlıklı evlilik, şiddetin olmadığı, çiftlerin birbirine saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaştığı ve çocukların huzurla büyüdüğü sağlıklı bir toplum inşa etmek. Küçükçekmece Belediyesi'nin tüm hizmetlerini merakla takip ediyoruz, özellikle kadınlarla ilgili çalışmaları tüm belediyelere örnek olabilecek nitelikte. Küçükçekmece Belediyesi ile işbirliği ve dayanışmamız devam edecek" dedi.

"Çalıştay herkes için güçlü bir başvuru kaynağı olacak"

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Aygün çalıştaydaki konuşmasında, "Gerçekleştirdiğimiz bu çalıştay, Evlilik Okulu Rehberi'ne doğrudan katkı sağlayacak. Kadınlar, erkekler, gençler ve aile kurma sürecindeki herkes için güçlü bir başvuru kaynağı olacak. Yerel yönetimler olarak bizlerin görevi sadece fiziki hizmet üretmekle sınırlı değil. Küçükçekmece Belediyesi olarak kadınların güçlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların yaşamlarını kolaylaştıran sosyal hizmetlerin artırılması için kararlılıkla çalışıyoruz. Kadın Dayanışma Merkezlerimiz, psikososyal destek birimlerimiz, eğitim programlarımız ve sivil toplum kuruluşlarıyla kurduğumuz güçlü işbirliği ile bu vizyonu hayata geçiriyoruz. Burada bilgi ve deneyimleri paylaşarak daha sağlıklı bireylerden oluşan, daha güçlü aileler ve daha dayanıklı bir toplum meydana getirme hedefiyle ilerleyeceğiz. Katkı sunan tüm uzman ve katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küçükçekmece'de 'Evlilik Okulu Rehberi Çalıştayı' Gerçekleştirildi - Son Dakika

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