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Küçükçekmece'de 'Maviye Yolculuk' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
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Küçükçekmece'de 'Maviye Yolculuk' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi proje öğrencilerinin hazırladığı 'Maviye Yolculuk' sergisi, Sefaköy Galeri Küp'te sanatseverlerle buluştu. Sergide, 8 farklı branşta 34 sanatçının eserleri yer alıyor.

Küçükçekmece\'de \'Maviye Yolculuk\' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu
17.01.2024 - 10:42,  Güncelleme: 10:52
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Küçükçekmece'de "Maviye Yolculuk"isimli sergi, Sefaköy Galeri Küp'te sanatseverlerle buluştu. Sergide, 8 farklı branşta 34 sanatçının eserleri yer alıyor.

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi proje öğrencilerinin hazırlamış oldukları "Maviye Yolculuk"isimli sergi, Sefaköy Galeri Küp'te sanatseverlerle buluştu. Sergide, 8 farklı branşta 34 sanatçının eserleri yer alıyor. Güzel Sanatlar Akademisi'nde profesyonel sanat eğitimi alan öğrencilerin tasarım odaklı eserlerinden oluşan serginin açılışında konuşan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Etkinlik Planlama Şefi İlker Çetinkaya, "Güzel Sanatlar Akademisi, 29 farklı sanat branşı, 600 öğrencisiyle akademik bilgiyi ulaşılabilir kılmaya devam ediyor. Buradaki hikayeyi gelenekselden güzele çeviren Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Güney Özkılınç ve desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Kemal Çebi'ye teşekkür ederim. Yenilikçi eserleriyle heyecanımızı artıran değerli sanatçılarımızı tebrik ediyorum " diye konuştu.

11 Şubat'a dek gezilebilir

Bilimsel Bitki Resmi, Çini, Kaligrafi, Güzel Sanatlara Hazırlık, Ebru, Minyatür, İnce Kağıt Oymacılığı ve Mozaik branşlarında eserlerden oluşan sergi, 11 Şubat'a dek Sefaköy Küp Galeri'de sanatseverleri ağırlayacak. Kanser hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiren Güzel Sanatlar Öğrencileri Aysel Tüzün ve Gülçin Dizdaroğlu'nun 'Nasreddin Hoca ve Anemon' isimli eserleri, sergide özel bir bölümde yer alıyor.

Sergide eseri bulunan sanatçılar:

Sergiye dahil olan sanatçılar; Ahmet Arslan Yılmaz, Aynur Kuş, Aysel Tüzün, Ayşe Voica, Bahriye Martı Güler, Bayram Sarıipek, Eda İsmailoğlu, Emel İlkbahar, Emine Tuğyan, Emine Uzun, Eray Süzen, Filiz Yılmaz, Gülçin Dizdaroğlu, Günseli Devrim, Hannan Cosmina, Hilal Gümüş, Kamuran İşcan, Kübra Karakaya, Mehlika Hilal Kırca, Mehmet Kavlak, Melek Burak, Nazan Canpolat, Nezahat Öztütüncü, Nida Özbenim, Nilgün Töre, Oya Ayşe Uzun, Saliha Beyza Umurca, Selenay Zorlu, Sena Seyhan, Soner Özcan, Sümeyye Bayırsokak, Özlem Şahintekin, Ülkü Alagöz, İsmihan Züleyha Dedeler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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