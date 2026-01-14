Küçükçekmece\'de sömestir etkinlikleri

Küçükçekmece'de sömestir tatiline girecek öğrenciler için bu yılda birbirinden eğlenceli ve eğitici etkinlikler hazırladı. Atölyelerden bilim ve kültür gezilerine, yarışmalardan çocuk sinemalarına kadar bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Küçükçekmece Belediyesi, sömestir tatiline girecek öğrenciler için bu yılda birbirinden eğlenceli ve eğitici etkinlikler hazırladı. 19 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında; atölyelerden bilim ve kültür gezilerine, yarışmalardan çocuk sinemalarına kadar bir dizi etkinlik düzenlenecek. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen sömestir etkinlikleri; Sefaköy, Cennet ve Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, Kuşlu Çocuk ve Rıfat Ilgaz Kütüphanesi, İstasyon Gençlik Gelişim Merkezi, Kemal Paşa Semt Konağı ve Güzel Sanatlar Akademisi'nde, 5-18 yaş arası çocuklar için atölyeler, çocuk sinemaları, beden perküsyonu ve eğlenceli çocuk oyunları düzenlenecek. Ayrıca İstanbul Hava Kuvvetleri, Panorama 1453 Tarih Müzesi gibi önemli müzelere geziler gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen sömestir etkinlikleri ise; Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi, Halkalı, Yarımburgaz, İkitelli, Kanarya, Sefaköy ve Cennet Bilgi Evi ve Gençlik Gelişim Merkezi'nde, 8-14 yaş arası çocuklar için eğitici atölyeler ve yarışmalar düzenlenecek. 8- 30 yaş arası katılımcılar için ise İstanbul'un önemli müzelerine ve sergilere geziler düzenlenecek.

Ayrıca, 5-12 yaş arası çocuklar için Trafik Eğitim Parkı'nda teorik eğitim ve uygulamalı parkur ve sürüş etkinlikleri; Spor Okulları bünyesinde 6-13 yaş arası çocuklar için voleybol, basketbol ve taekwondo parkuru; E-Spor Merkezi'nde 15-22 yaş arası gençler için mini turnuvalar; Soğuksu Macera Parkı'nda ise 120 cm üzeri ve 120 kg altı herkese yönelik serbest düşüş, ip parkuru, zipline ve tırmanma duvarı gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Küçükçekmece Belediyesi sömestir etkinliklerini sosyal medya hesaplarından takip edebilir, ayrıntılı bilgi için 444 4 360 numaralı hattı arayabilirsiniz. - İSTANBUL