Küçükçekmece'de su birikintisine düşen 5 yaşındaki kız çocuğu için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Küçükçekmece'de su birikintisine düşen 5 yaşındaki kız çocuğu için cenaze töreni düzenlendi

Küçükçekmece\'de su birikintisine düşen 5 yaşındaki kız çocuğu için cenaze töreni düzenlendi

Küçükçekmece'de su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer için Esenyurt'taki Kıraç Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Acılı annenin ayakta güçlükle durduğu görülürken, cezaevinde olan baba da cenazeye izinli olarak katıldı. Küçük kız, törenin ardından toprağa verildi.

29.04.2024 18:14  Güncelleme: 18:27
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Küçükçekmece'de su birikintisine düşerek hayatını kaybedeb 5 yaşındaki Edanur Gezer için Esenyurt'taki Kıraç Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Acılı annenin ayakta güçlükle durduğu görülürken, cezaevinde olan baba da cenazeye izinli olarak katıldı. Küçük kız, törenin ardından toprağa verildi.

Küçükçekmece Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetmişti. Edanur için bugün Esenyurt'taki Kıraç Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, küçük kızın ailesi, yakınları ve cezaevinde olan baba jandarma eşlinde kelepçeli olarak katıldı. Tabuta omuz veren Vali Gül, acılı anne Nurcan Gezer'e başsağlığı diledi. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken acılı annenin feryatları yürekleri dağladı. Kılınan cenaze namazının ardından küçük kız Esenyurt'taki mezarlıkta defnedildi.

Vali Gül, "Yavrumuz hayatını kaybetti maalesef. Bizler de Esenyurt'ta cenaze törenine geldik. Allah ailesine sabır versin. Ölüm olayı olduğu için otomatikman savcılık tarafından başlanan işlemler oluyor. Bundan sonraki adli süreç orada devam edecek. İhmal var mı yok mu, kusur var mı yok mu ya da kimlerin kusuru var bu adli süreçte belli olacak. Biz daha çok yavrularımızın bu tür bir hadise ile karşılaşmaması için tedbirleri hangi kurum neler yapması gerek onlara bakacağız. Ayrıca ailenin kendi içerisinde birçok sıkıntısı var. Onlarla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün üzerine düşen neyse bundan sonraki süreci takip edeceğiz" dedi.

Anne Nurcan Gezer, "Güvenlikler gelmiş burada ateş yakmayın, mangalın içinde ateş yakın demişler. Çocuk yok diye hepsi dağılmışlar. Çocuğu aramaya bir tane mi iki tane mi güvenlik varmış. Güvenliğe gidip '5 yaşındaki kız çocuğu yok' demişler. Güvenlikte kuyunun yanına geliyor. Kafasını uzatıp, 'Çocuğunuz burada, içinde' diyor. Orada bizimkilerden birisi müdahale etmeye çalışıyor. 'İçine atlama, burası çok derin' diyor. Derin olduğunu biliyorsunuz da niye bir şeyler yapmıyorsunuz. Dün gittim oraya, çevirmişler, önlem almışlar. Benim çocuğum olmasa başka birinin çocuğu da olabilirdi. Başka bir annenin ciğeri de yanabilirdi. Kim oraya sebepliyse cezasını çeksin" dedi.

Eda'yı su birikintisinden çıkaran dayısı Selçuk Yaşar, "Biz ailece piknik yapıyorduk. Baktım kuyunun üzerinde yatıyor. İçinden çıkardım, baktım dudakları mosmor. Etrafında koruma yoktu, bildiğimiz su birikintisiydi. Kimse gelip 'Burada kuyu var' demedi. Derinlik beni çekiyordu zaten. Toprağa tutunup tek elimle çıkardım. Bulmamız 20 dakikayı buldu. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küçükçekmece'de su birikintisine düşen 5 yaşındaki kız çocuğu için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de su birikintisine düşen 5 yaşındaki kız çocuğu için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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