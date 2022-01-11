Küçükçekmece'nin ilk çocuk kütüphanesi açıldı - Son Dakika

Küçükçekmece'de, ilk çocuk kütüphanesi olan Kuşlu Kütüphane'si Cumhuriyet Mahallesi'nde hizmete sundu.

Küçükçekmece Belediyesi, mobilyaları, yeşil alanı ve renkli yapısıyla çocuklar için özel olarak tasarlanan, ilçenin ilk çocuk kütüphanesi 'Kuşlu Kütüphane'yi Cumhuriyet Mahallesi'nde hizmete sundu. Çocuklara kitap okuma alışkanlığı geliştirmek ve ders çalışabilecekleri bir mekan oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Kuşlu Kütüphane, Türk Edebiyatı'ndan Dünya Klasikleri 'ne 7 bin kitap koleksiyonuyla, çocuklara ağaçların ortasında keyifle vakit geçirebilecekleri etkinlik alanları da sunuyor.

Tamamen minik okurların istifade edebileceği donanımlı bir kütüphaneyi Küçükçekmeceli çocukların hizmetine sunduklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Minik okurları kütüphanede daha fazla zaman geçirmek konusunda özendirecek bir mekanı onların hizmetine sunduk. İki katlı kütüphanemizin ilk katı kütüphane, ikinci katı ise ebeveynlerin bekleme noktası ve etkinlik alanı olarak kullanılacak. Doğayla iç içe konuşlanan bu mekanda, Küçükçekmeceli çocukların keyifle vakit geçireceğine inanıyorum." diye konuştu.

0-12 yaş aralığındaki çocuklara uygun kitaplar

Kuşlu Kütüphane, Pazar hariç haftanın 6 günü 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. 0-12 yaş aralığındaki çocuklara uygun binlerce kitap sunmasının yanı sıra etkinlik alanlarıyla da dikkat çeken Kuşlu Kütüphane, göle ve doğaya komşu konumuyla da minik okurların ilgisini çekecek.

Doğa içerisinde yer alan kütüphane bahçesinde önümüzdeki günlerde izcilik, kamp ve yoga gibi etkinliklerin düzenlenmesi planlanırken, okuma saatleri, yazar buluşmaları vb. etkinlikler ile çocukların kitapların büyülü dünyasına adım atmalarına katkıda bulunacak. - İSTANBUL