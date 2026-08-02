Küçükelmalı’da çevre için anlamlı yürüyüş - Son Dakika
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Küçükelmalı’da çevre için anlamlı yürüyüş

Küçükelmalı’da çevre için anlamlı yürüyüş
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde gerçekleştirilen doğa yürüyüşü, çevre bilincinin artırılması adına örnek bir etkinliğe sahne oldu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde gerçekleştirilen doğa yürüyüşü, çevre bilincinin artırılması adına örnek bir etkinliğe sahne oldu.

Bilecik'in doğal güzellikleriyle öne çıkan Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda bulunan 6 kilometrelik yürüyüş parkurunda düzenlenen etkinlik, doğaseverleri ve ilçe protokolünü aynı amaç etrafında buluşturdu. Bilecik Valiliği, Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediyesi ve İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen programda, çevrenin korunmasının önemine dikkat çekildi.

Yeşilin ve huzurun adresi olarak bilinen Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda düzenlenen yürüyüşe Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve eşi İrem Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Engin Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş ile çok sayıda vatandaş katıldı. Doğaya sahip çıkmanın sadece bugünün değil, gelecek nesillere karşı da bir sorumluluk olduğuna vurgu yapılan etkinlikte, katılımcılar temiz çevre, sürdürülebilir yaşam ve doğal kaynakların korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kilometrelerce yürüdü.

"Önemli olan tabi böyle haftaları kutlamak değil, böyle çevreyi zarar vermeden yaşam sürdürebilmek her şeyden önemli"

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise, "Güzel bir etkinlik oldu emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Öncelikle çevre şehircilik il müdürlüğümüze personelimize, emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ederiz. İnşallah seneye daha güzel katılımla daha güzel etkinliklerle kutlayacağımız çevre haftamız olsun. Önemli olan tabi böyle haftaları kutlamak değil, böyle çevreyi zarar vermeden yaşam sürdürebilmek her şeyden önemli" diye konuştu.

Küçükelmalı'nın eşsiz doğasında gerçekleştirilen etkinlik, çevreyi korumanın yalnızca kurumların değil, toplumun ortak görevi olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Katılımcılar, doğayla iç içe geçen yürüyüş boyunca hem çevrenin önemine dikkat çekti hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması gerektiği mesajını verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küçükelmalı’da çevre için anlamlı yürüyüş - Son Dakika

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