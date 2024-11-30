Küçükyoncalı Keşkeği Coğrafi İşaretle Tescillendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Küçükyoncalı Keşkeği Coğrafi İşaretle Tescillendi

Küçükyoncalı Keşkeği Coğrafi İşaretle Tescillendi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Küçükyoncalı keşkeği coğrafi işaret alarak daha geniş kitlelere tanıtılacak. Bu tescil, yerel halkın ekonomik fayda sağlaması ve geleneksel lezzetin korunması açısından büyük önem taşıyor.

30.11.2024 17:08  Güncelleme: 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen özel bir etkinlikte, "Küçükyoncalı keşkeği" coğrafi işaretle tescillendi. Bu tescil, Saray'ın yöresel lezzetinin coğrafi işaret alarak daha geniş kitlelere tanıtılmasına imkan sağlayacak.

Küçükyoncalı'da gerçekleştirilen Küçükyoncalı Keşkeği Coğrafi İşaret Tescil Töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başladı. Küçükyoncalı Muhtarı İrfan Gündüz'ün açılış konuşmasının ardından, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Küçükyoncalı keşkeğinin coğrafi işaret süreci hakkında bilgi verdi.

Şahin, konuşmasında şunları söyledi:

"Küçükyoncalı, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Trakya'nın nadide beldelerinden biridir. Bu keşkeğin, diğer keşkeklerden farklı bir geçmişi ve tadı var. Yüzyıllardır burada üretilen bu yemeğin coğrafi işaretle tescillenmesi, sadece bu mirası korumakla kalmayıp aynı zamanda tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasına imkan sağlayacak. Bizim amacımız, bu geleneksel yemeğin Ticaret ve Turizmde yaygınlaşmasını sağlamak, ekonomik olarak katkı sağlamak."

Şahin, ayrıca bu yerel yemeğin Trakya başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinde restoranlarda yer alması ve bu sayede yerel halkın ekonomik fayda sağlaması gerektiğine dikkat çekerek, "Günümüzde, el emeği ve doğal ürünlere olan talep arttı. Küçükyoncalı keşkeği gibi geleneksel lezzetlerin de hem kültürel miras olarak hem de ekonomik değer olarak fayda sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Etkinlikte, Küçükyoncalı keşkeğinin coğrafi işaretle tescillenmesinin ardından, bu lezzetin Trakya ve İstanbul'da daha geniş kitlelere tanıtılması ve bölgedeki halkın ekonomik kazanç sağlaması için çalışmaların devam edeceği belirtildi. Kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması ve yerel ürünlerin global pazarlarda talep görmesi hedefleniyor.

Dün Küçükyoncalı'da gerçekleştirilen Küçükyoncalı Keşkeği Coğrafi İşaret Tescil Töreni'ne; Tekirdağ Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Saray Kaymakamı Refik Özsoy, Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve çok sayıda yerel yönetici, STK temsilcisi ve vatandaş katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gastronomi, Ekonomi, Turizm, Yerel, Saray, Son Dakika

Son Dakika Yerel Küçükyoncalı Keşkeği Coğrafi İşaretle Tescillendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:37 Suriye’de Halep’in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li lideri Özel’i Kılıçdaroğlu’nun seçim vaadiyle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu
15:36 28 ilde yapılan son seçim anketi Aradaki fark açılıyor 28 ilde yapılan son seçim anketi! Aradaki fark açılıyor
14:01 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı’nı terör örgütü PKKYPG’ye bırakıp çekildi Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi
22:05 Antalyaspor, Sivasspor’u sahasında 2-1 yendi Antalyaspor, Sivasspor'u sahasında 2-1 yendi
21:54 Tahir Elçi’nin ismi katledildiği sokakta yaşatılacak Tahir Elçi'nin ismi katledildiği sokakta yaşatılacak
21:42 Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medya hesabı açamamalı Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medya hesabı açamamalı
21:23 AK Partili Hamza Dağ’dan CHP’ye kritik soru: Bu konuda neden kanun teklifi vermediler AK Partili Hamza Dağ'dan CHP'ye kritik soru: Bu konuda neden kanun teklifi vermediler?
21:18 Beşiktaş’ın yeni başkanı belli oldu Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
21:14 Ünlü ismin kripto para birimine güvenenler bin pişman: Kayıplar milyonlarca dolara ulaştı Ünlü ismin kripto para birimine güvenenler bin pişman: Kayıplar milyonlarca dolara ulaştı
21:12 ATM’lere Sahte Dolar Yatıran Şebeke Çökertildi: 4 Kişi Tutuklandı ATM'lere Sahte Dolar Yatıran Şebeke Çökertildi: 4 Kişi Tutuklandı
21:08 Galatasaray’ı tehdit ettiler: Parayı faiziyle ödemek zorunda kaldı Galatasaray'ı tehdit ettiler: Parayı faiziyle ödemek zorunda kaldı
21:05 Diyanet Vakfının ’Zekat parasıyla toplantı’ iddiası yalan çıktı Diyanet Vakfının 'Zekat parasıyla toplantı' iddiası yalan çıktı
20:37 Suriye’de ’rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor’ iddiası Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 18:01:14. #1.11#
SON DAKİKA: Küçükyoncalı Keşkeği Coğrafi İşaretle Tescillendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.