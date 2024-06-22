Yerel

Kula'daki makilik alan yangını korkuttu

Ormanlık alan ve yerleşim yerlerini de tehdit eden yangında 5 dönüm makilik alan zarar gördü

MANİSA - Orman yangınlarının doğayı tehdit ettiği son günlerde Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan ve ormanlık alan ile yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm makilik alan zarar gördü.

Hava sıcaklarının yüksek seyrettiği ve ülkenin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğü son günlerde Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, mahalle halkını korkuttu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayılan ve ormanlık alan ile yerleşim yerlerini tehdit eden yangını gören vatandaşlar bir yandan yangına kendi imkanları ile müdahale ederken, bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Kula Orman İşletme Şefliği'nden 1 ilk müdahale aracı ile 2 arasözün de destek verdiği yangın söndürme çalışmalarında 5 dönüm makilik alan zarar gördü. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.