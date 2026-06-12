Kültür Köprüsü Projesi Nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı" kapsamında hayata geçirilen "Darünnasr'dan Karesi'ye Kültür Köprüsü" projesi çerçevesinde, Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi ve paydaş okul Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi heyeti, Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Çağış Kampüsü'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Proje koordinatörlerinden Seyfullah Akkaya, Mikail Dalmış, Emre Gürel ve Bahadır Kaya eşliğinde üniversiteye gelen 24 kişilik lise öğrencisi ve öğretmen grubunun ziyaret programı kapsamında; Botanik Bahçesi, Simülasyon Merkezi ve Teknoloji Transfer Ofisi gezildi. Misafir lise öğrencileri, bu alanları inceleyerek kampüs ortamını yakından görme fırsatı buldu.

Ziyaret programı boyunca heyete BAÜN TTO personeli Mustafa Zeybek rehberlik ederek alanlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Tarih ve Kültür Bağları Üniversitemizde Pekişti

Çanakkale Savaşı'nda kahramanca cepheye koşan "Onbeşliler"in diyarı ve "Darünnasr" (yardım edenler şehri) olarak anılan Tokat ile Osmanlı'nın kuruluşuna temel teşkil eden Karesi Beyliği'nin merkezi Balıkesir arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla hazırlanan proje, lise öğrencilerine tarihi ve kültürel miras bilinci kazandırmayı amaçlıyor.

Ziyaret, liseler arası eğitim-öğretim tecrübesi paylaşımının ve misafir öğrencilerin üniversitemizin bilimsel ve sosyal atmosferini yakından deneyimlemelerinin ardından çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi. - BALIKESİR