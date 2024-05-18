Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Mayıs'ı kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Mayıs\'ı kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımının Cumhuriyetimize giden aydınlık yolun mührü olduğunu belirtti. Bakan Ersoy, gençlerin Türkiye'nin ilerlemesinde büyük rol oynadığını vurgulayarak, Atatürk'ü ve tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anma dileğinde bulundu.

18.05.2024 13:05
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kurtuluş Savaşı'mızın ilk adımı, Cumhuriyetimize giden aydınlık yolun da mührüdür. Bugün Cumhuriyetimiz, 105 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesinin aydınlığında, geleceğe olan yürüyüşünü sürdürüyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy mesajında şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının, 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele'yi Samsun'dan başlatışlarının 105'inci yıl dönümünü kutluyoruz. 19 Mayıs, milletçe mücadele verildiğinde, vatanın geleceğini kurtarmanın mümkün olduğunu gösteren Kurtuluş Savaşı'mızın ilk adımı, Cumhuriyetimize giden aydınlık yolun da mührüdür. Bugün Cumhuriyetimiz, 105 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesinin aydınlığında, geleceğe olan yürüyüşünü sürdürüyor."

Kültürden bilime, sanattan teknolojiye Türkiye'nin çok daha iyi noktalara gelmesinde gençlerin büyük rol oynadığını belirten Bakan Ersoy, "Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan toprağına düşmüş tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı en içten duygularımla kutluyorum" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika

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