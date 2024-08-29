Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Buhara Girişimci Kadınlar Derneğini ziyaret etti - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Buhara Girişimci Kadınlar Derneğini ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Buhara Girişimci Kadınlar Derneğini ziyaret etti. Ersoy, "Şimdiye kadar bu merkezden 4 bin 614 hanımefendi sertifika almaya hak kazandı. Bu sertifika ile hem Özbekistan'da hem de yurt dışında çalışma imkanı buldular" dedi.

29.08.2024 16:58
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Buhara Girişimci Kadınlar Derneğini ziyaret etti. Ersoy, "Şimdiye kadar bu merkezden 4 bin 614 hanımefendi sertifika almaya hak kazandı. Bu sertifika ile hem Özbekistan'da hem de yurt dışında çalışma imkanı buldular" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan temasları kapsamında Buhara şehrinde Girişimci Kadınlar Derneğini ziyaret etti. Bakan Ersoy burada yaptığı konuşmada, Buhara'nın tarihi derinlikleri ve kültürel zenginlikleriyle sadece Özbekistan'ın değil, tüm insanlığın ortak değeri olduğunu belirterek, "Bu kadim şehirde, girişimci kadınlarımızın el emeği, göz nuru projelerinin hayata geçeceği ve azimlerini sergiledikleri Girişimci Kadınlar Derneği'nin Buhara Şubesi'nin yeni hizmet binasında bulunmaktan büyük onur duyuyoruz. Burada yeni mesleki becerileriler edinmek ve kendini geliştirmek isteyen hanımefendiler aşçılık, kuaförlük, dikiş-nakış, bilgisayar ve dil kursları alıyor ve bu eğitim neticesinde de bir sertifika almaya hak kazanıyorlar. Bu projeyle birlikte, kadınlarımızın ailelerine ve toplumlarına daha fazla değer katacaklarına inanıyoruz. Şimdiye kadar bu merkezden 4 bin 614 hanımefendi sertifika almaya hak kazandı. Bu sertifika ile hem Özbekistan'da hem de yurt dışında çalışma imkanı buldular" dedi.

"Özbekistan'da binden fazla proje hayata geçirildi"

Türkiye ile Özbekistan arasında uzun yıllardır süregelen dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin kültürel ve ekonomik alanlarda her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Ersoy, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in güçlü liderliklerinde iki ülke arasında ilişkileri parlak bir geleceğin beklediğine inanıyoruz. Özbekistan ve Türkiye ilişkilerinin eğitimden sağlığa, kültürden turizme kadar her alanda gelişmesi için çabalarımız artarak devam ettirilecektir. TİKA vasıtasıyla 1992 yılından günümüze kadar Özbekistan'da eğitim, sağlık, tarım, hayvancılık, kültürel hayata katkı, meslek edindirme, idari ve sivil altyapıların geliştirilmesi, acil ve insani yardımlar alanlarında değeri milyonlarca dolar olan binden fazla proje ve faaliyet hayata geçirilmiştir" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Özbekistan'ın her zaman yanında olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, "Özbekistan'ın da her zaman bizim yanımızda olduğunu biliyoruz. Mesafelere aldırmadan kurulan bu kardeşlik, dostluk ve gönül köprüsünü daha da güçlendirmek için elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu merkezin kurulumundan donatımına kadar büyük emekleri olan TİKA Başkanlığımıza, Özbekistan makamlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - TAŞKENT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Buhara Girişimci Kadınlar Derneğini ziyaret etti - Son Dakika

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