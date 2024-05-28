Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'nın giriş kapısı Soğanlı Mahallesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'nın giriş kapısı Soğanlı Mahallesi'ni ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya\'nın giriş kapısı Soğanlı Mahallesi\'ni ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kayseri'ye yapmış olduğu ziyarette Kapadokya'nın giriş kapısı olarak bilinen Soğanlı Mahallesi'ni ziyaret etti. Bakan Ersoy, Tahtalı Kilise'sini inceledi ve mahalle sakinlerinden Soğanlı bebeği hediye aldı.

28.05.2024 12:20  Güncelleme: 12:24
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Kapadokya'nın giriş kapısı" olarak bilinen Soğanlı Mahallesi'ni ziyaret etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'nın giriş kapısı olarak bilinen Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'ni ziyaret etti. Burada mahalle sakinleri ve protokol tarafından karşılanan Bakan Ersoy, bin 500 yıllık Tahtalı Kilise olarak bilinen Santa Barbara Kilisesi'ni inceleyerek bilgi aldı. Ardından protokolle birlikte mahallede yürüyen Ersoy'a mahalle sakinlerinin yaptığı meşhur Soğanlı bebeği hediye edildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'nın giriş kapısı Soğanlı Mahallesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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