Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kosova'da cami açılışlarına katıldı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kosova'nın başkenti Priştine'de Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan Pirinaz Camii ve Mahmut Paşa Camii'nin açılışına katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, günübirlik ziyaret kapsamında Kosova'ya geldi. Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kosova Cumhuriyeti İslam Birliği arasında yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde, restorasyonu yapılan başkent Priştine'deki 15. yüzyıldan kalma Pirinaz Camii'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Hayrullah Çeku, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava ile çok sayıda davetli katıldı. Osmanlı döneminden kalma tarihi camiin açılışı okunan duaların ardından gerçekleşti.

Pirinaz Camii'nin açılışı sonrası Sultan Murat Türbesini ziyaret eden heyet, ardından Kosova'nın güney bölgesinde yer alan Yakova'daki restorasyonu tamamlanan Mahmut Paşa Camii'nin açılışını yaptı.

Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet, Yakova'da restorasyonları devam etmekte olan Osmanlı döneminden kalma tarihi Hadım Süleyman Ağa Kütüphanesi, Molla Yusuf Camii, Sefa Camii, Kusari Camii ile Küçük Medrese ve yurt binasına ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Ersoy ziyareti çerçevesinde Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile bir araya gelecek. - PRİŞTİNE