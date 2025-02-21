Kültürel Faaliyetler İçin Yeni Rehber: 'Bizi Buluşturan Mekanlar' Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Kültürel Faaliyetler İçin Yeni Rehber: 'Bizi Buluşturan Mekanlar' Projesi Tamamlandı

Kültürel Faaliyetler İçin Yeni Rehber: \'Bizi Buluşturan Mekanlar\' Projesi Tamamlandı

Yerel yönetimlerin kültürel etkinlikleri için mekansal tasarım ve programlama rehberi geliştirmeyi hedefleyen 'Bizi Buluşturan Mekanlar' Projesi kapsamında, İhtiyaç Belirleme Çalıştayları başarıyla gerçekleşti. Proje, İstanbul'un çeşitli kültür merkezlerinde yerel aktörlerin katılımıyla, kültürel etkinliklerin ve kamusal alanların sosyal etkileri üzerine önemli veriler topladı.

21.02.2025 11:35  Güncelleme: 11:44
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Yerel yönetimlerin kültürel faaliyetleri için mekansal tasarım ve kültürel programlama rehberi geliştirmeyi hedefleyen "Bizi Buluşturan Mekanlar" Projesi kapsamında düzenlenen İhtiyaç Belirleme Çalıştayları başarıyla tamamlandı.

Kreşendo yürütücülüğünde; Roof Coliving, Ataşehir Belediyesi, Maltepe Belediyesi ve Şişli Belediyesi ortaklığında, Youth For Good ve Pingoin'in iştirakçiliğiyle hayata geçirilen proje, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü "Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı" kapsamında gerçekleştiriliyor.

İstanbul'un iki yakasında geniş katılımla gerçekleşti

İhtiyaç Belirleme Çalıştayları, 11 Şubat 2025 tarihinde Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde ve 13 Şubat 2025 tarihinde İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Kreşendo'nun ve ortak belediyelerin davetiyle gerçekleştirilen çalıştaylarda, kültür-sanat aktörlerinden sivil toplum temsilcilerine, bağımsız araştırmacılardan kültür izleyicileri ve mahalle sakinlerine kadar 80'in üzerinde katılımcı yer aldı. Katılımcılar, kamusal alanlardaki kültürel etkinlikler ve mekansal tasarım süreçlerine ilişkin ihtiyaçları belirlemek üzere deneyimlerini paylaştı, sorunların kök sebeplerini tartıştı ve çözüm önerileri geliştirdi. Belediyelerin kültür merkezleri, parkları, meydanları ve pazarlarında gerçekleştirdiği kültür faaliyetleri ile ilgili gördüklerini, duyduklarını, düşündüklerini, yaptıklarını ve hissettiklerini değerlendirdi; yerel yönetimlerle iş birliklerini güçlendirmeye yönelik öneriler sundu.

Paydaşların gözünden "Bizi Buluşturan Mekanlar"

Kreşendo Kurucu Direktörü Beril Sarıaltun, projeye ilişkin görüşlerini şu sözlerle paylaştı: "Bizi buluşturan mekanlar, kentin yaşayan kültürel mirasıdır. Bu proje, kamusal alanlardaki mekansal tasarım süreçlerine ve kültürel etkinliklere yönelik yeni bir bakış açısı öneriyor. Proje kapsamında yayınlayacağımız rehberin yerel yönetimlere referans bir kaynak olmasını hedefliyoruz."

Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Onur Öksel, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen çalıştayın açılışında kamusal alanların sosyal ve kültürel etkisini ifade etti: "Kültür merkezlerimiz, parklarımız ve kamusal alanlarımız sadece fiziksel yapılar değil; toplumsal etkileşimi artıran, kültürel çeşitliliği besleyen ve kent kimliğini güçlendiren canlı mekanlardır."

Şişli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Taygun Demir ise Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında projenin kapsayıcılığına dikkat çekerek, "Kültür ve sanata erişimi bir hak meselesi olarak görüyoruz. Çoğulculuk, katılımcılık ve erişilebilirlik ilkeleriyle özellikle kırılgan toplulukların sanata katılımını desteklemeyi önemli buluyoruz." dedi. Roof Coliving Kurucu Direktörü Emre Güzel projenin mekansal vizyonunu vurgulayarak: "Mekanları dört duvar ve bir çatı olarak değil, nefes alan canlı organizmalar olarak tanımlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kentin kültür planlamasına katılımcı yaklaşım

Bizi Buluşturan Mekanlar Projesi, Ekim 2024'te başlayan araştırma sürecinin ardından katılımcılardan elde edilen veriler ışığında bir kültürel programlama ve mekansal tasarım rehberi geliştirerek, bu rehberi yerel yönetimlere sunmayı hedefliyor. Proje kapsamında, Şişli, Ataşehir ve Maltepe'deki üç kültür merkezi ve üç açık kamusal alanda saha gezileri düzenlendi. Sanatçılar, STK temsilcileri, işletmeciler ve mahalle sakinleriyle birebir görüşmeler yapılarak paydaş ve etkinlik haritası oluşturuldu. Elde edilen bulgular, erişilebilir, uygulanabilir ve kültürel çoğulculuğu önceliklendiren bir rehberin oluşturulmasına katkı sağlayacak.

Kreşendo hakkında

Kreşendo, müzik sektörünün gelişimi için sanatçılar, sektör profesyonelleri ve müzikseverler için projeler ve etkinlikler düzenleyen bir müzik kurumudur. 2021'den beri müzik festivalleri ve sanatçılara yönelik gelişim programları geliştirmenin yanı sıra kültür-sanat alanında araştırma projeleri geliştirerek bilgi üretmektedir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kültürel Faaliyetler İçin Yeni Rehber: 'Bizi Buluşturan Mekanlar' Projesi Tamamlandı - Son Dakika

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