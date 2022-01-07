Kültürler masaya yatırıldı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Yüksek Öğretim Kurumu'nun Yabancı Öğretim Sınavına girerek yurt dışından Düzce'ye gelerek üniversite öğrenimi gören yabancı öğrenciler ile Türk öğrencilerin bir araya geldiği Yuvarlak Masa Projesi devam ediyor.

Yüksek Öğretim Kurumu, Türkiye'de bulunan üniversitelerde yurt dışında bulunan öğrencilerin öğrenim görmesi için başlattığı Yabancı Öğrenci Sınavlarına girerek başarılı olan Dünya'nın dört bir yanında ki öğrenciler Düzce Üniversitesi'nde öğrenim görmeye devam ediyor. Barınma ihtiyaçlarını ise Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan yurtlar da karşılıyor. Yurtlarda yabancı öğrenciler ile birlikte konaklayan Türk öğrenciler kültür ve dil farklılığı yaşamaması adına Yuvarlak Masa Projesi başlatıldı. Daha önce yurtlarda bulunan yabancı öğrenciler ile Türk öğrenciler masada buluşarak kültürleri ile ilgili bilgiler aktarıyor. Bir masanın etrafında bir araya gelerek ülkelerde ki görüşleri, eğitimi, ekonomiyi, kültürü gibi bir çok konuyu görüşerek fikir birliğine varıyorlar. - DÜZCE