Kültürlerarası Düğün: Trabzon'da Birleşen Kültürler - Son Dakika
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Kültürlerarası Düğün: Trabzon'da Birleşen Kültürler

Kültürlerarası Düğün: Trabzon\'da Birleşen Kültürler
08.07.2025 17:17
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Ersin ve Emily, Trabzon'da renkli bir düğünle hayatlarını birleştirerek kültür köprüsü kurdu.

Trabzon, kültürlerarası renkli bir düğüne ev sahipliği yaptı. Araklılı Ersin Kaan Aygün, ABD'de yüksek lisans yaparken tanıştığı Emily Halderson ile hayatını birleştirdi. Genç çiftin düğünü renkli görüntülere sahne olurken Amerikalı gelinin yörenin adetlerine kısa sürede uyum sağlaması dikkat çekti.

Trabzon'da doğup büyüyen Ersin Kaan Aygün, yüksek lisans için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Connecticut eyaletinde, Fairfield Üniversitesi'nde Emily Halderson ile tanıştı. Bir spor etkinliği sırasında tanışan çiftin arkadaşlığı zamanla aşka dönüştü. Aygün, şu anda veri analisti olarak çalışıyor ve kendi kurduğu şirketi yönetiyor. Emily ise öğretmenlik kariyerinin ardından ürün geliştiricisi olarak çalışıyor. Son üç yıldır Türkiye'ye düzenli olarak gelen Emily, özellikle Karadeniz kültürüne olan ilgisiyle dikkat çekiyor. Genç çift geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen düğünle hayatlarını birleştirdi. Çiftin düğünü yoğun katılımla gerçekleşirken, gelini ABD'den gelen ailesi ve yakınları yalnız bırakmadı. Düğünde kolbastı ve horon oynayan Emily Halderson performansıyla dikkat çekti.

"Trabzon'u çok seviyorum"

Türkiye'yi ve Trabzon'u çok sevdiğini belirten Emily, "Ben ve Ersin ABD'de 3 yıl önce tanıştık. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Çünkü burada her şey çok güzel, insanlar, yemekler ve doğa çok güzel. Trabzon'a 2 yıl önce ilk kez gelmiştim, Trabzon'u çok seviyorum. Burada bulunduğum süreçte fındık da topladım. Fındık toplamak çok zor. Ayrıca ben koyu Trabzonsporluyum" dedi.

Çevreden ve sosyal medyadan çok güzel tepkiler aldıklarını belirten damat Ersin Kaan Aygün, "Herkesten bu kültürlerarası evliliğimizi destekleyen çok güzel mesajlar aldık. Ailelerimiz birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar. Onlara da bu desteği için çok teşekkür ederiz bizim yanımızda olduklarından dolayı. Umarım daha fazla sevgi ve kültürel bir birleşme olur ilerleyen dönemlerde. Herkese tekrar teşekkür ederiz" diye konuştu.

Ersin ve Emily, iki ülke arasında bir kültür köprüsü kurmayı hedeflediklerini söyledi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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